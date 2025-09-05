Coritiba acorda no 2º tempo, goleia a Ferroviária e dorme líder da Série B

Depois de ir para o intervalo sob protestos tímidos da torcida no Couto Pereira, o Coritiba colocou a efetividade em prática no segundo tempo e construiu a vitória por 4 a 0 sobre a Ferroviária. Com gols de João Ramos, contra, Rodrigo Rodrigues, Iury Castilho e Gustavo Coutinho, o time paranaense assumiu momentaneamente a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, pela 25ª rodada.

Se reabilitando após dois jogos sem vencer, o Coritiba chegou a 46 pontos e agora terá que torcer contra o Goiás diante do Avaí no domingo, para seguir na ponta da tabela. Os times se enfrentam na próxima rodada. Já a Ferroviária chegou a três jogos de jejum e ocupa a 14ª colocação, com 31 pontos.

O Coritiba começou pressionando a Ferroviária no campo de defesa. Buscando os lados do campo, era mais incisivo no ataque, com boas trocas de passes e cruzamentos na área que levavam perigo. Clayson cruzou, Vinni Paulista dividiu na área e a bola parou na trave. No rebote, Dênis Júnior ficou com ela.

O jogo do time paranaense fluía até quando Josué acabou saindo por lesão. Depois da saída do meia, o time perdeu poderio ofensivo e qualidade na saída de bola. A Ferroviária aproveitou para explorar mais os contra-ataques, mas pecou nas conclusões da jogada. Após o apito do árbitro, houve protestos tímidos da torcida paranaense.

Logo na volta do intervalo, o Coritiba abriu o marcador. Carlos de Pena cobrou falta na área e João Ramos acabou desviando contra o próprio patrimônio, aos dois minutos. Empolgado, não demorou para o time da casa ampliar. Rodrigo Rodrigues recebeu belo lançamento, venceu a marcação e bateu por cima do goleiro para marcar, aos 14.

A Ferroviária sentiu o golpe, apesar da posse de bola equilibrada, dava espaço na defesa e era presa fácil para lançamentos. Coutinho recebeu e carimbou a trave. Depois, o atacante foi acionado de novo, tirou a marcação e serviu Iury Castilho ampliar, aos 27. Na reta final, os papéis se inverteram. Em novo lançamento, agora foi a vez de Iury Castilho servir a Gustavo Coutinho completar para o gol e sacramentar a goleada.

O Coritiba volta a campo na próxima sexta-feira (dia 13), no confronto direto contra o Goiás, às 21h30, no Couto Pereira. Já a Ferroviária atua dois dias depois, na segunda-feira (dia 15), no duelo paulista diante do Novorizontino, na Arena Fonte Luminosa.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 4 X 0 FERROVIÁRIA

CORITIBA - Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Tiago Cóser e João Almeida; Vini Paulista, Wallisson (Machado e Josué (Carlos de Pena); Lucas Ronier, Clayson (Iury Castilho) e Rodrigo Rodrigues (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart.

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Kevin, Gustavo Medina, João Ramos e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar (Thiago Lopes) e Ian Lucas (Tárik); Fabrício Daniel (Hernâni), Juninho (Zé Hugo) e Carlão (Ronaldo). Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - João Ramos, contra, aos dois, Rodrigo Rodrigues, aos 14, Iury Castilho, aos 27, Gustavo Coutinho minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wallisson, Lucas Ronier e João Almeida (Coritiba); Carlão e Alencar (Ferroviária).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 315.688,00.

PÚBLICO - 20.086 torcedores.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).