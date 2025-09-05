Confira números de Alexis Duarte, novo zagueiro do Santos

O Santos se reforçou na segunda janela de transferências da temporada e trouxe, ao todo, quatro novos jogadores para ampliar o leque de opções do técnico Juan Pablo Vojvoda. Um deles foi Alexis Duarte, zagueiro paraguaio de 25 anos que estava no Spartak Moscou, da Rússia.

Alexis Duarte foi revelado nas categorias de base do Cerro Porteño, clube paraguaio no qual permaneceu por boa parte da carreira. O defensor se transferiu ao Spartak Moscou em 2023 e acumulou bons números na Russian Premier League, campeonato russo.

De acordo com dados do Sofascore, Alexis Duarte disputou 55 jogos, sendo 48 como titular pela competição. O defensor deu uma assistência e teve uma taxa de acerto de 86% nos passes, tendo sofrido somente 17 dribles dos adversários (média de 0.31 por jogo).

Alexis Duarte (25 anos) na Russian Premier League: ?? 55 jogos (48 titular)

?? 1 assistência

? 86% acerto no passe (!)

? 217 duelos ganhos (!)

? 118 cortes (!)

? 80 desarmes (!)

? 342 ações defensivas (!)

? 17 dribles sofridos (0.31 /j!)

Ainda conforme a plataforma de estatísticas, os números defensivos de Alexis Duarte são muito positivos. O jogador ganhou 217 duelos, realizou 118 cortes e 80 desarmes, além de ter somado 342 ações defensivas. Ele costuma atuar pelo lado direito da zaga.

Alexis Duarte disputou, ao todo, 65 partidas pelo Spartak Moscou. Foram cerca de três temporadas no futebol russo, o que certamente lhe rendeu muita experiência.

O zagueiro paraguaio chega ao Santos para disputar posição com os zagueiros Luan Peres, João Basso, Luisão, Zé Ivaldo e Adonís Frías, também contratado nesta janela de transferências. Gil estava fora dos planos e rescindiu com o clube santista.

Mas afinal, quem é Alexis Duarte?

O Santos fechou a contratação de Alexis Duarte em definitivo. O Alvinegro Praiano desembolsou cerca de 4 milhões de dólares (R$ 21,76 milhões na cotação atual) para contar com os serviços do jogador, que firmou vínculo até 2029.

Alexis Duarte é paraguaio, destro e tem 1,85 de altura. Ele é filho do ex-zagueiro Andrés Duarte Villamayor, que chegou a defender a seleção do Paraguai na Copa América de 1993.

O defensor foi revelado pelo Cerro Porteño e estreou no profissional ainda em 2018, mas só começou a se firmar no time de cima em 2020. Ao todo, foram 109 partidas pela equipe paraguaia, com um gol e duas assistências. Depois, rumou ao Spartak Moscou, onde se destacou e despertou o interesse do Santos.

Alexis Duarte também acumula passagens pelas categorias de base do Paraguai. O defensor chegou a disputar o Sul-Americano sub-17 e o Mundial da categoria em 2017 e, posteriormente, foi convocado para representar sua seleção no Sul-Americano sub-20 em 2019.

Já em 2021, foi convocado pela primeira vez para defender a seleção principal do Paraguai, só que não foi utilizado na ocasião. Ele voltou a ser chamado neste mês de agosto, dessa vez pelo técnico Gustavo Alfaro, e mira sua estreia pela equipe nacional.

Alexis Duarte em treino do Spartak Moscou (Foto: Reprodução/Instagram @fcsm_official)

Quando Duarte se apresenta ao Santos?

Alexis Duarte se apresentará ao Santos pela primeira vez após o fim da data Fifa. O Paraguai entrou em campo na última quinta-feira, contra a Venezuela, em casa. Agora, a seleção do defensor faz seu último compromisso pelas Eliminatórias nesta terça-feira (09), quando encara o Peru, fora de casa, às 20h30 (de Brasília).

Situação do Santos no Brasileirão

Posição na tabela: 16ª classificação, com 22 pontos - mesma pontuação do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)