Com volta de Yuri, como Dorival deve escalar Corinthians na Copa do Brasil?

O retorno de Yuri Alberto anima, mas a situação de Raniele preocupa a comissão técnica do Corinthians para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico Paranaense. Na Live do Clube, Vitor Guedes e Valentin Furlan projetaram como a equipe deve ser escalada.

O Corinthians venceu o jogo de ida, na Arena da Baixada, por 1 a 0, e agora tem a vantagem do empate na Neo Química Arena. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta (10), às 21h30 (de Brasília).

Furlan: Raniele não deve jogar, mas Yuri terá condições

A situação do Raniele, eu falei com algumas pessoas e o que me falaram foi, não queremos que falem de Ranieri porque [...] muito difícil que ele jogue, muito difícil. [...] Não é só uma questão de Yuri ter condições ou não, acho que o Yuri tem condições. Se sim, a ponto de colocar ele à frente do Gui Negão? [...] Não é o caso de não ter uma opção.

Valentin Furlan

Vitão: Com semifinal em dezembro, Yuri não deve ser poupado

Se o Yuri tiver condição, vai jogar e vai começar. Se der algum problema, tem até dezembro para recuperar. Se fosse o contrário, semifinal na outra quarta, com o primeiro jogo ganho, vai de Gui Negão, aí, se precisar coloca o Yuri no segundo tempo. Acho que ele vai fazer o contrário.

Vitor Guedes

