Com cartel negativo no UFC, Brendson Ribeiro busca reabilitação em Paris

Com duas vitórias e três derrotas em suas cinco primeiras apresentações no Ultimate, Brendson Ribeiro retorna ao octógono neste sábado (6), no UFC Paris, em busca de recuperação. O brasileiro encara o francês Oumar Sy, que também vem de revés, em um confronto válido pela divisão dos meio-pesados (93 kg). Em sua última aparição, o lutador da 'Brazilian TKO' foi superado por Azamat Murzakanov no UFC 316 e agora tenta reencontrar o caminho das vitórias.

Ciente da pressão por resultados, o atleta paraense, em entrevista exclusiva à Ag Fight, garante estar focado, mas evita deixar o peso das derrotas comprometer sua mentalidade. Para ele, tropeços fazem parte da trajetória de qualquer lutador, e o importante é a forma como se responde a eles. A expectativa, desta vez, é sair do cage com um desfecho positivo e, segundo o próprio, quem pagará por isso será o rival francês.

"Eu me cobro muito. Estou sempre trabalhando, mas também não deixo isso virar um pesadelo na minha cabeça. Vitória e derrota andam sempre lado a lado. Infelizmente, isso aconteceu na minha última luta. Agora, estou trabalhando e trabalhei muito para que sábado seja um resultado diferente. vai pagar a conta. Os caras não estão ligados no que eu passei para estar pisando no octógono sábado a noite. Acho que ninguém no card está com mais vontade de entrar no octógono e sair na mão", afirmou.

Apesar do cartel negativo até aqui no UFC, Brendson demonstra plena confiança de que este é o momento da virada. Lutar fora do país, em território hostil, longe da torcida brasileira, não é um problema - pelo contrário, é um combustível a mais.

"Acho que, todo brasileiro, quando luta fora do Brasil, é tido como azarão. Isso, para mim, não tem problema nenhum e eu até gosto. Vou jogar água no champagne dos franceses", completou.

Análise do confronto

Tanto o paraense quanto o francês chegam ao card europeu após derrotas para adversários ranqueados - Sy foi superado por Alonzo Menifield no UFC Atlanta. O duelo representa uma oportunidade de reabilitação para ambos, mas, na visão do representante tupiniquim, seu oponente tem um estilo previsível e limitado.

"Não acho uma luta perigosa. Acho que é um cara que tem como objetivo só um jogo, que é grudar e ganhar com a regra debaixo do braço. Ele gosta de fintar uma trocação para chegar numa luta agarrada, mas eu vou defender as quedas. Vou bater nele. Se ele vacilar, eu posso nocautear ou finalizar", analisou o lutador.

Confiante na preparação que teve, Brendson acredita que poderá entregar uma performance convincente em solo francês. O objetivo é claro: mostrar evolução, reencontrar o caminho das vitórias e ganhar novo fôlego dentro da organização.

