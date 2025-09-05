Assistir Charges x Chiefs ao vivo na NFL: saiba onde ver o jogo hoje
Los Angeles Charges e Kansas City Chiefs se enfrentam hoje (5), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 1ª rodada da temporada regular da NFL.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura), Sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube), GE TV (Youtube) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições de cada plataforma).
Vice-campeão da última temporada, o Kansas City Chiefs inicia a caminhada em busca de mais uma presença no Super Bowl, que será disputado em fevereiro de 2026. A equipe tenta repetir o desempenho recente que a colocou entre as grandes forças da NFL.
Na edição passada, o Philadelphia Eagles, atual campeão, abriu a temporada em solo brasileiro. O time venceu o Green Bay Packers na Neo Química Arena, em São Paulo.
Já o Los Angeles Chargers quer superar a campanha de 2024, quando caiu logo na primeira rodada dos playoffs diante do Houston Texans. Na fase regular, a equipe somou 11 vitórias em 17 jogos.
Charges x Chiefs -- 1ª rodada da NFL
- Data e hora: 5 de setembro, às 21h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura), Sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube), GE TV (YouTube) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições de cada plataforma).