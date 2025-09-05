Topo

Esporte

Assistir Charges x Chiefs ao vivo na NFL: saiba onde ver o jogo hoje

Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs - Perry Knotts/Getty Images
Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs Imagem: Perry Knotts/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

05/09/2025 18h10

Los Angeles Charges e Kansas City Chiefs se enfrentam hoje (5), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 1ª rodada da temporada regular da NFL.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura), Sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube), GE TV (Youtube) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições de cada plataforma).

Relacionadas

NFL faz clube trocar tradição inglesa por descontração com Pelé e 'podrão'

Patriots tem no Brasil maior mercado fora dos EUA e espera jogar no país

Corinthians e Chargers se aproximam, mas Taylor Swift é fator pró-Chiefs

Vice-campeão da última temporada, o Kansas City Chiefs inicia a caminhada em busca de mais uma presença no Super Bowl, que será disputado em fevereiro de 2026. A equipe tenta repetir o desempenho recente que a colocou entre as grandes forças da NFL.

Na edição passada, o Philadelphia Eagles, atual campeão, abriu a temporada em solo brasileiro. O time venceu o Green Bay Packers na Neo Química Arena, em São Paulo.

Já o Los Angeles Chargers quer superar a campanha de 2024, quando caiu logo na primeira rodada dos playoffs diante do Houston Texans. Na fase regular, a equipe somou 11 vitórias em 17 jogos.

Charges x Chiefs -- 1ª rodada da NFL

  • Data e hora: 5 de setembro, às 21h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura), Sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube), GE TV (YouTube) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições de cada plataforma).

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Alcaraz fecha portas a Djokovic e vai à final em busca do bi no US Open

Quadra central do SP Open terá o nome de Maria Esther Bueno

NFL: Chargers e Chiefs promovem eventos gratuitos com duelo ao vivo em SP

Marrocos goleia Níger e é 17ª seleção na Copa do Mundo; veja lista atualizada dos classificadas

Neymar treina normalmente, e Santos avança em preparação para pegar o Galo

Assistir Charges x Chiefs ao vivo na NFL: saiba onde ver o jogo hoje

Itália brilha no 2º tempo, goleia Estônia e reage nas Eliminatórias; França estreia com vitória

Itália não toma conhecimento do rival e faz 5 a 0 na Estônia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Mbappé iguala Henry, França supera pressão e vence Ucrânia

Martín Palermo chega ao Fortaleza para 'causar impacto no vestiário'

Carlos Prates se envolve em confusão durante a pesagem cerimonial do UFC Paris; veja