CBF homenageia campeões do mundo pela Seleção no intervalo do jogo contra o Chile

A CBF resolveu homenagear os campeões do mundo pela Seleção Brasileira durante o intervalo do duelo com o Chile, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Ao fim do primeiro tempo, alguns atletas que defenderam o Brasil nos Mundiais em que o time canarinho ergueu a taça entraram no gramado e receberam os aplausos dos mais de 50 mil torcedores que compareceram no Maracanã.

Em campo estavam nomes como Romário, Bebeto, Gérson, Pepe, Dadá, Branco, Mazinho, Jorginho, Mauro Silva, Taffarel, Denilson, Kleberson e Ricardinho, representantes de diferentes gerações que entraram para a história ao atingirem o ápice do futebol nacional.

Além da homenagem para os campeões do mundo, o intervalo da partida entre Brasil e Chile também contou com uma espécie de pocket show da cantora Ivete Sangalo para os torcedores.

A partida desta quinta-feira pode ter sido a última da Seleção Brasileira jogando em casa antes da Copa do Mundo de 2026. Alguns amistosos estão previstos para as próximas Datas Fifas, mas eles deverão ser disputados no exterior.