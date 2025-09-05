Casemiro recebe cartão amarelo e não enfrentará a Bolívia pelas Eliminatórias

Casemiro não enfrentará a Bolívia na próxima terça-feira, às 20h30 (de Brasília), na altitude de El Alto, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O volante da Seleção Brasileira recebeu cartão amarelo nesta quinta, na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, e terá de cumprir suspensão automática na próxima rodada.

Sem Casemiro, o técnico Carlo Ancelotti poderá optar pela entrada de Andrey Santos, que foi quem o substituiu contra o Chile, ou apostar em Lucas Paquetá em uma função mais recuada, formando dupla de volantes com Bruno Guimarães.

Os próximos jogos da Seleção Brasileira servirão como laboratório para o técnico Carlo Ancelotti a fim de montar a base do elenco que disputará a Copa do Mundo. Como já não possui mais qualquer aspiração nas Eliminatórias, o time canarinho, em tese, viajará à Bolívia para cumprir tabela.

A tendência é que o Brasil faça mais seis jogos amistosos como preparação até a convocação para a Copa do Mundo, mas dificilmente algum deles será disputado em território nacional. Por isso, o duelo com o Chile pode ter sido a despedida da Seleção jogando em casa antes da disputa do Mundial.