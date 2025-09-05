Casemiro merecia ser expulso contra o Chile? Colunistas avaliam

O meio-campista Casemiro deveria ter sido expulso no primeiro tempo de Brasil x Chile, disseram Juca Kfouri e Alicia Klein, no Fim de Papo.

Aos 50 minutos da primeira etapa, o jogador foi advertido com um cartão amarelo após pisar em Loyola. O jogo já estava 1 a 0 para o Brasil, que marcou mais duas vezes na segunda etapa e venceu por 3 a 0.

Juca: Cartão amarelo foi por generosidade

Estou convencido de que o Casemiro não percebeu o que estava fazendo, de que ele achou que ia pisar na grama e pisou no jogador. Não é possível! Por que ele daria uma 'pisão' daquele? Um jogador experiente como ele. A troco do que ele faria aquilo? [...] O cartão foi amarelo por generosidade do juiz.

Juca Kfouri

Alicia. VAR não chamar o árbitro me surpreendeu

Achei um lance na maldade. Além do nome na camisa, pode ter contribuído a decisão que o árbitro tinha acabado de tomar, de tirar o cartão vermelho de um jogador do Chile. [...] Me pareceu que ele pensou: 'vamos deixar os dois amarelos e deixamos por aqui mesmo'. [...] Me surpreendeu ele não ter sido chamado pelo VAR.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo