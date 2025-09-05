Casemiro se derrete por Ancelotti e diz o que faltou à seleção após Tite

De volta como pilar da seleção brasileira, o volante Casemiro não poupou elogios a Carlo Ancelotti e citou, ao Sportv, que faltou ao Brasil após a saída de Tite, que deixou o cargo depois da Copa do Mundo de 2022. Ele falou após a vitória sobre o Chile.

Fala, Casemiro!

No Brasil, quando ganha, é o melhor, e quando perde, é o pior. [Com o Tite, o time] era bem sólido, principalmente nas Eliminatórias. Faltou um pouco o Plano B depois que o Tite saiu. Chegaram treinadores, interinos... não estou dizendo que os trabalhos foram ruins, mas com a chegada do Ancelotti, ganhamos um caminho. A torcida comprou a ideia. Dá para ver que está legal. O vestiário também está legal Casemiro, ao Sportv

O que mais ele falou?

Nova fase. "Feliz com a minha volta, trabalhamos para isso e é o sonho de qualquer jogador. Feliz pela chegada do Mister e minha volta, conheço o método dele. Fico feliz de ver uma cara nova da equipe. A gente sabe que falta muito, tem que chegar bem fino em uma Copa. O caminho é bom."

Ancelotti na seleção. "É um cara que conheço muito bem. O Brasil merece uma pessoa como ele no futebol. Esse cara é muito especial. Ele é muito importante no futebol. Está sendo uma evolução muito boa com ele. Ele comprou a ideia. É o caminho a ser seguido."