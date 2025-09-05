Carlos Prates se envolve em confusão durante a pesagem cerimonial do UFC Paris; veja

Neste sábado (6), a academia 'Fighting Nerds' promete invadir o card do UFC Paris com dois representantes nas lutas principais do evento: Caio Borralho e Maurício Ruffy. Um dia antes do show, entretanto, foi outro atleta da equipe que, curiosamente, sem sequer estar escalado para competir, quase chegou às vias de fato. Na França para acompanhar seus parceiros de time, Carlos Prates se envolveu em uma confusão nos bastidores da pesagem cerimonial.

Presente na plateia, o striker de Taubaté (SP) teria se desentendido com alguns membros da equipe de Nassourdine Imavov, 'atleta da casa' e adversário de Borralho na luta principal do evento. Prates chegou a bater boca com um indivíduo (veja abaixo ou clique aqui), antes de ser acalmado por algumas pessoas que o acompanhavam, como um dos líderes da 'Fighting Nerds', Pablo Sucupira. Após o incidente, o brasileiro deu sua versão do caso, mesmo sem entrar em detalhes, ao treinador Erick Tererê.

"O empresário dos caras (equipe Imavov) estava querendo fazer uma gracinha lá. Tá ligado, a gente já põe os caras no lugar deles (risos), falando: 'Calma aí'. Tá maluco, lutou com quem? Chupou laranja com quem?", declarou o brasileiro (veja abaixo ou clique aqui).

Encarada tensa

Se a rivalidade entre Caio e Nassourdine estourou até mesmo com terceiros na plateia, em cima do palco os protagonistas do show também mostraram que os nervos estão à flor da pele. Com uma encarada tensa (veja abaixo ou clique aqui), os pesos-médios (84 kg) se provocaram frente a frente. Após ouvir alguma alfinetada de Borralho, Imavov fez um sinal para o brasileiro se calar. 'The Natural', por sua vez, retribuiu a gentileza mandando um beijo, de forma irônica, para o russo naturalizado francês.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Erick Barbosa (@erickterere)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok