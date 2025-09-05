Topo

Esporte

Carlos Prates se envolve em confusão durante a pesagem cerimonial do UFC Paris; veja

05/09/2025 17h19

Neste sábado (6), a academia 'Fighting Nerds' promete invadir o card do UFC Paris com dois representantes nas lutas principais do evento: Caio Borralho e Maurício Ruffy. Um dia antes do show, entretanto, foi outro atleta da equipe que, curiosamente, sem sequer estar escalado para competir, quase chegou às vias de fato. Na França para acompanhar seus parceiros de time, Carlos Prates se envolveu em uma confusão nos bastidores da pesagem cerimonial.

Presente na plateia, o striker de Taubaté (SP) teria se desentendido com alguns membros da equipe de Nassourdine Imavov, 'atleta da casa' e adversário de Borralho na luta principal do evento. Prates chegou a bater boca com um indivíduo (veja abaixo ou clique aqui), antes de ser acalmado por algumas pessoas que o acompanhavam, como um dos líderes da 'Fighting Nerds', Pablo Sucupira. Após o incidente, o brasileiro deu sua versão do caso, mesmo sem entrar em detalhes, ao treinador Erick Tererê.

"O empresário dos caras (equipe Imavov) estava querendo fazer uma gracinha lá. Tá ligado, a gente já põe os caras no lugar deles (risos), falando: 'Calma aí'. Tá maluco, lutou com quem? Chupou laranja com quem?", declarou o brasileiro (veja abaixo ou clique aqui). 

Encarada tensa

Se a rivalidade entre Caio e Nassourdine estourou até mesmo com terceiros na plateia, em cima do palco os protagonistas do show também mostraram que os nervos estão à flor da pele. Com uma encarada tensa (veja abaixo ou clique aqui), os pesos-médios (84 kg) se provocaram frente a frente. Após ouvir alguma alfinetada de Borralho, Imavov fez um sinal para o brasileiro se calar. 'The Natural', por sua vez, retribuiu a gentileza mandando um beijo, de forma irônica, para o russo naturalizado francês.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Erick Barbosa (@erickterere)

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: XInstagramFacebookYoutube e TikTok

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Alcaraz fecha portas a Djokovic e vai à final em busca do bi no US Open

Quadra central do SP Open terá o nome de Maria Esther Bueno

NFL: Chargers e Chiefs promovem eventos gratuitos com duelo ao vivo em SP

Marrocos goleia Níger e é 17ª seleção na Copa do Mundo; veja lista atualizada dos classificadas

Neymar treina normalmente, e Santos avança em preparação para pegar o Galo

Assistir Charges x Chiefs ao vivo na NFL: saiba onde ver o jogo hoje

Itália brilha no 2º tempo, goleia Estônia e reage nas Eliminatórias; França estreia com vitória

Itália não toma conhecimento do rival e faz 5 a 0 na Estônia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Mbappé iguala Henry, França supera pressão e vence Ucrânia

Martín Palermo chega ao Fortaleza para 'causar impacto no vestiário'

Carlos Prates se envolve em confusão durante a pesagem cerimonial do UFC Paris; veja