Bruno Henrique se reapresenta e seguirá rotina de treinos no Flamengo

Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

05/09/2025 16h23

Bruno Henrique se reapresentou ao Flamengo um dia após ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com 12 jogos de suspensão mais multa de R$ 60 mil.

Seguirá rotina normal

Apesar do gancho, o atacante seguirá uma rotina normal de treinamentos no Ninho do Urubu. A pena não o impede de utilizar as instalações do clube, diferentemente das punições por doping, por exemplo, onde o atleta é proibido de estar nas dependências de sua agremiação.

Além disso, a suspensão de Bruno Henrique vale apenas para jogos organizados pela CBF. Ou seja, o jogador está liberado para atuar na Libertadores, onde o Flamengo se encontra nas quartas de final e enfrentará o Estudiantes, da Argentina, nos dias 18 e 25 de setembro.

Fla buscará efeito suspensivo

Há, inclusive, a possibilidade de que Bruno Henrique sequer cumpra a penalidade. O Rubro-Negro já sinalizou que irá recorrer da decisão no Pleno do STJD. Além disso, tentará obter um efeito suspensivo, que caso seja concedido, suspenderá o gancho até o recurso ser julgado. O próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro é dia 14 de setembro, contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS).

Entenda o caso

Bruno Henrique foi acusado de ter forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no estádio Mané Garrincha (DF), pelo Campeonato Brasileiro.

Ele participou do julgamento ontem através de vídeo e optou por não prestar depoimento. O atacante deu uma declaração única onde reafirmou ser inocente.

Eu gostaria de afirmar a minha inocência e dizer que confio na Justiça esportiva, jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Meus advogados estão aí e falarão por mim durante a defesa do processo. Faço questão de mostrar o meu respeito e a minha total confiança nesse tribunal, e desejo um excelente julgamento a todos, que tudo transcorra de forma leve e justa. E uma boa tarde a todos, só isso. Obrigado.
Bruno Henrique

