Bruno Henrique se reapresenta e seguirá rotina de treinos no Flamengo
Bruno Henrique se reapresentou ao Flamengo um dia após ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com 12 jogos de suspensão mais multa de R$ 60 mil.
Seguirá rotina normal
Apesar do gancho, o atacante seguirá uma rotina normal de treinamentos no Ninho do Urubu. A pena não o impede de utilizar as instalações do clube, diferentemente das punições por doping, por exemplo, onde o atleta é proibido de estar nas dependências de sua agremiação.
Além disso, a suspensão de Bruno Henrique vale apenas para jogos organizados pela CBF. Ou seja, o jogador está liberado para atuar na Libertadores, onde o Flamengo se encontra nas quartas de final e enfrentará o Estudiantes, da Argentina, nos dias 18 e 25 de setembro.
Fla buscará efeito suspensivo
Há, inclusive, a possibilidade de que Bruno Henrique sequer cumpra a penalidade. O Rubro-Negro já sinalizou que irá recorrer da decisão no Pleno do STJD. Além disso, tentará obter um efeito suspensivo, que caso seja concedido, suspenderá o gancho até o recurso ser julgado. O próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro é dia 14 de setembro, contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS).
Entenda o caso
Bruno Henrique foi acusado de ter forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no estádio Mané Garrincha (DF), pelo Campeonato Brasileiro.
Ele participou do julgamento ontem através de vídeo e optou por não prestar depoimento. O atacante deu uma declaração única onde reafirmou ser inocente.
Eu gostaria de afirmar a minha inocência e dizer que confio na Justiça esportiva, jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Meus advogados estão aí e falarão por mim durante a defesa do processo. Faço questão de mostrar o meu respeito e a minha total confiança nesse tribunal, e desejo um excelente julgamento a todos, que tudo transcorra de forma leve e justa. E uma boa tarde a todos, só isso. Obrigado.
Bruno Henrique