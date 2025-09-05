Topo

Esporte

Brasil x Itália: onde assistir à semifinal do Mundial de Vôlei Feminino

05/09/2025 16h13

A semifinal do Mundial de Vôlei Feminino promete muita emoção neste sábado, às 9h30 (horário de Brasília), quando o Brasil enfrenta a Itália, em um duelo que reúne duas das melhores seleções do mundo segundo o ranking da FIVB (Federação Internacional de Vôlei).

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Sportv 2 e na plataforma VBTV, para todo o Brasil.

O confronto

  • Itália: atual 1ª colocada do ranking mundial, chega embalada e invicta, com cinco vitórias na competição - Eslováquia, Cuba, Bélgica, Alemanha e Polônia foram as vítimas italianas..

  • Brasil: ocupa a 2ª posição do ranking mundial e também chega sem derrotas, somando cinco vitórias. As brasileiras bateram Grécia, França e Porto Rico na primeira fase e passaram

    por República Dominicana e novamente contra as francesas na etapa eliminatória.

Apesar da boa campanha, a Seleção Brasileira tem um histórico recente desfavorável contra as italianas: em 2025, já foram duas derrotas, incluindo a dolorosa decisão da Liga das Nações, quando a Itália conquistou o título.

? Serviço do jogo

  • ? Semifinal - Mundial de Vôlei Feminino

  • ?? Itália x Brasil ??

  • ? Sábado (06/09), às 9h30 (de Brasília)

  • ? Transmissão: Sportv 2 e VBTV.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Victor Hugo se diz pronto para reforçar o Santos contra o Atlético-MG

Rigoni volta ao CT do São Paulo e comenta mudanças: "Me parece fantástico"

Sabalenka x Anisimova: onde assistir à final feminina do US Open 2025

PVC: Dos seis classificados à Copa, cinco tem técnicos argentinos

Gutão começa voando, mas leva pneu e cai na semi do US Open Junior

Bia Haddad cita pressão por jogar em casa, mas encara SP Open com leveza e encontra força na família

Santos publica rescisão de contrato com Deivid Washington no BID

Bruno Henrique se reapresenta e seguirá rotina de treinos no Flamengo

Andrei Kampff: Pena de Bruno Henrique cria precedente perigoso

Dabrowski e Routliffe conquistam o título do US Open 2025

Trabalho intenso! Santos treina em dois períodos no CT Rei Pelé