Brasil x Itália: onde assistir à semifinal do Mundial de Vôlei Feminino
A semifinal do Mundial de Vôlei Feminino promete muita emoção neste sábado, às 9h30 (horário de Brasília), quando o Brasil enfrenta a Itália, em um duelo que reúne duas das melhores seleções do mundo segundo o ranking da FIVB (Federação Internacional de Vôlei).
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Sportv 2 e na plataforma VBTV, para todo o Brasil.
O confronto
Itália: atual 1ª colocada do ranking mundial, chega embalada e invicta, com cinco vitórias na competição - Eslováquia, Cuba, Bélgica, Alemanha e Polônia foram as vítimas italianas..
Brasil: ocupa a 2ª posição do ranking mundial e também chega sem derrotas, somando cinco vitórias. As brasileiras bateram Grécia, França e Porto Rico na primeira fase e passaram
por República Dominicana e novamente contra as francesas na etapa eliminatória.
Apesar da boa campanha, a Seleção Brasileira tem um histórico recente desfavorável contra as italianas: em 2025, já foram duas derrotas, incluindo a dolorosa decisão da Liga das Nações, quando a Itália conquistou o título.
? Serviço do jogo
? Semifinal - Mundial de Vôlei Feminino
?? Itália x Brasil ??
? Sábado (06/09), às 9h30 (de Brasília)
? Transmissão: Sportv 2 e VBTV.