Brasil vence o já eliminado Chile por 3 x 0 no Maracanã

05/09/2025 07h24

SANTIAGO (Reuters) - A seleção brasileira derrotou o eliminado Chile por 3 x 0 na noite de quinta-feira, na penúltima partida das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com os brasileiros fazendo uma grande apresentação diante de sua torcida.

Na partida disputada no Maracanã, os brasileiros comandados por Carlo Ancelotti e já classificados para o Mundial abriram o placar aos 37 minutos do primeiro tempo com Estêvão e ampliaram com Lucas Paquetá e Bruno Guimarães na segunda etapa.

Mostrando uma clara superioridade contra o Chile, o time da casa não parou de procurar o gol após abrir o marcador e o habilidoso Estêvão até chegou perto de marcar o segundo alguns minutos após o primeiro.

Depois de diminuir um pouco o ritmo no final do primeiro tempo e no início do segundo, o Brasil retomou o controle aproveitando as entradas de Lucas Paquetá e Luiz Henrique, que foram fundamentais no segundo gol e na jogada do terceiro.

A equipe chilena, agora comandada por Nicolás Córdova, conseguiu criar algumas chances para empatar o placar no Maracanã com Paulo Díaz, mas não conseguiu aproveitá-las.

A "Roja" já estava fora da Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, depois de uma campanha ruim nas eliminatórias que a deixou na lanterna, com 10 pontos.

O Brasil está em segundo lugar, atrás da Argentina.

No último dia das eliminatórias, na próxima terça-feira, o Chile receberá o Uruguai e o Brasil enfrentará a Bolívia.

(Reportagem de Natalia Ramos)

