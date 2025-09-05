Lavieri: Ancelotti ensaia seleção com ataque móvel e sem camisa 9 fixo

O Brasil apresentou mudanças táticas e intensificou a movimentação dos seus atacantes na vitória sobre o Chile no Maracanã, avalia Danilo Lavieri no Posse de Bola, do Canal UOL.

Na visão do colunista, Carlo Ancelotti testou uma formação com mais mobilidade no ataque, dando liberdade a jogadores como Estevão e Raphinha.

Foi um jogo interessante para a gente ver sinais, e foram bons sinais, principalmente com uma maneira nova de jogar: com mais movimentação na frente e sem um camisa 9 que fica dentro da área. Foi um 9 diferente dessa vez, então achei alguns bons sinais.

Danilo Lavieri

O colunista destacou a atuação de Estêvão, que abriu o placar no Maracanã marcando seu primeiro gol pela seleção brasileira — o mais jovem desde Pelé.

"Eu gostei individualmente do Estevão, que em alguns momentos foi um pouco mais fominha, prendeu mais a bola do que deveria. Isso até acontecia no Palmeiras, acho que é um pouco do instinto dele. Aquelas perninhas rápidas ali, driblando, correndo — às vezes falta a ele levantar um pouquinho a cabeça."

