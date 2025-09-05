Botafogo-SP x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Botafogo-SP e Athletico-PR vão a campo neste sábado para duelarem pela 25 rodada da Série B do Brasileirão. O confronto será na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, às 16h (de Brasília).
Onde assistir Botafogo-SP x Athletico-PR ao vivo?
A partida terá transmissão da ESPN, Rede TV, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos.
Como o Botafogo-SP chega ao confronto
O Botafogo-SP vem tentando uma retomada na Série B. Após uma sequência de três jogos e apenas um ponto somado, a equipe conseguiu vencer as últimas duas partidas e saiu da zona de rebaixamento. Os paulistas estão na 16 colocação, com 28 pontos.
Como o Athletico-PR chega ao confronto
O Athletico-PR também tenta embalar na competição. O Furacão está há três jogos invictos pela Série B e precisa seguir vencendo para sonhar com o G4. Entre estas três partidas, no entanto, os paranaenses foram derrotados pelo Corinthians em casa, por 1 a 0, pela Copa do Brasil. A equipe ocupa a 11 posição, com 33 pontos.
Histórico de confronto entre Botafogo-SP x Athletico-PR
As equipes já se enfrentaram nove vezes na história e o Botafogo-SP leva vantagem no confronto. A equipe paulista tem seis triunfos, enquanto o Athletico-PR levou a melhor nas outras três vezes.
Estatísticas
Botafogo-SP na temporada
- 9 vitórias, 12 empates e 15 derrotas
- 28 gols marcados (média de 0,78 gols por jogo)
- 46 gols sofridos
- Artilheiro: Alexandre Jesus (7 gols)
Athletico-PR na temporada
- 20 vitórias, 13 empates e 13 derrotas
- 62 gols marcados (média de 1,35 gols por jogo)
- 50 gols sofridos
- Artilheiros: Alan Kardec (11 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Botafogo-SP
Victor, Jeferson, Edson, Carlão, Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley, Jonathan Cafu, Jefferson Nem, Marquinho; Carillo
Técnico: Allan Aal
Provável escalação Athletico-PR
Santos, Benavídez, Aguirre, Arthur Dias, Léo Derik; Leozinho, Zapelli, Patrick, Luiz Fernando; Mendoza, Viveros
Técnico: Odair Hellmann
Arbitragem de Botafogo-SP x Athletico-PR
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)
VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
Próximo jogo do Botafogo-SP
Jogo: Athletic Club x Botafogo-SP | Série B
Data e horário: 14/09 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Sicredi
Onde assistir: Desimpedidos, Disney+, ESPN, Rede TV, SportyNet
Próximo jogo do Athletico-PR
Jogo: Corinthians x Athletico-PR | Copa do Brasil
Data e horário: 10/09 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena
Onde assistir: SporTV, Globo, Premiere, Amazon Prime
Ficha técnica
Jogo: Botafogo-SP x Athletico-PR
Horário: 16h00 (de Brasília)
Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro
Local: Arena NicNet, em Ribeirão Preto
Onde Assistir: ESPN, Rede TV, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos