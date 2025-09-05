Botafogo-SP x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Botafogo-SP e Athletico-PR vão a campo neste sábado para duelarem pela 25 rodada da Série B do Brasileirão. O confronto será na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, às 16h (de Brasília).

Onde assistir Botafogo-SP x Athletico-PR ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN, Rede TV, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos.

Como o Botafogo-SP chega ao confronto

O Botafogo-SP vem tentando uma retomada na Série B. Após uma sequência de três jogos e apenas um ponto somado, a equipe conseguiu vencer as últimas duas partidas e saiu da zona de rebaixamento. Os paulistas estão na 16 colocação, com 28 pontos.

Como o Athletico-PR chega ao confronto

O Athletico-PR também tenta embalar na competição. O Furacão está há três jogos invictos pela Série B e precisa seguir vencendo para sonhar com o G4. Entre estas três partidas, no entanto, os paranaenses foram derrotados pelo Corinthians em casa, por 1 a 0, pela Copa do Brasil. A equipe ocupa a 11 posição, com 33 pontos.

Histórico de confronto entre Botafogo-SP x Athletico-PR

As equipes já se enfrentaram nove vezes na história e o Botafogo-SP leva vantagem no confronto. A equipe paulista tem seis triunfos, enquanto o Athletico-PR levou a melhor nas outras três vezes.

????? Preparação finalizada para Botafogo (SP) x Athletico! ? José Tramontin/athletico.com.br pic.twitter.com/HJZ8CPlppC ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) September 5, 2025

Estatísticas

Botafogo-SP na temporada

9 vitórias, 12 empates e 15 derrotas

28 gols marcados (média de 0,78 gols por jogo)

46 gols sofridos

Artilheiro: Alexandre Jesus (7 gols)

Athletico-PR na temporada

20 vitórias, 13 empates e 13 derrotas

62 gols marcados (média de 1,35 gols por jogo)

50 gols sofridos

Artilheiros: Alan Kardec (11 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Botafogo-SP

Victor, Jeferson, Edson, Carlão, Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley, Jonathan Cafu, Jefferson Nem, Marquinho; Carillo



Técnico: Allan Aal

Provável escalação Athletico-PR

Santos, Benavídez, Aguirre, Arthur Dias, Léo Derik; Leozinho, Zapelli, Patrick, Luiz Fernando; Mendoza, Viveros



Técnico: Odair Hellmann

Arbitragem de Botafogo-SP x Athletico-PR

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)



Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)



VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Próximo jogo do Botafogo-SP

Jogo: Athletic Club x Botafogo-SP | Série B



Data e horário: 14/09 (domingo) | 18h30 (de Brasília)



Local: Arena Sicredi



Onde assistir: Desimpedidos, Disney+, ESPN, Rede TV, SportyNet

Próximo jogo do Athletico-PR

Jogo: Corinthians x Athletico-PR | Copa do Brasil



Data e horário: 10/09 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)



Local: Neo Química Arena



Onde assistir: SporTV, Globo, Premiere, Amazon Prime

Ficha técnica

Jogo: Botafogo-SP x Athletico-PR



Horário: 16h00 (de Brasília)



Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro



Local: Arena NicNet, em Ribeirão Preto



Onde Assistir: ESPN, Rede TV, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos