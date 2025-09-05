'Boas notícias para o Flamengo', diz Milly sobre convocação de Andreas

A convocação de Andreas Pereira para a seleção brasileira traz benefícios indiretos ao Flamengo, avaliou Milly Lacombe no UOL News. Para a comentarista, a ausência do meia no Palmeiras pode favorecer os adversários na briga pelo Brasileirão.

Andreas foi chamado por Carlo Ancelotti após a lesão de Kaio Jorge na vitória do Brasil sobre o Chile nas Eliminatórias da Copa de 2026. O meia, que ainda não atuou pelo Palmeiras, é esperado como reforço no retorno do Brasileirão.

É aquele tipo de convocação que você não sabe se o Ancelotti é fã ou hater do cara. Porque ele não estava no primeiro jogo, que era um jogo 'fácil', vai ter que subir 4 mil metros, jogar em ar rarefeito, desfalca o Palmeiras.

A seleção já machucou o Kaio Jorge. Boas notícias para o Flamengo, que briga lá pelo título do Brasileirão. Cruzeiro e Palmeiras na cola.

Milly Lacombe, comentarista

