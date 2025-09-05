Bia Haddad visita Beco do Batman e admite ansiedade para jogar "em casa"

Principal estrela do SP Open, Beatriz Haddad Maia manifestou todo o seu contentamento por poder disputar um WTA 250 na cidade onde nasceu. Nesta sexta-feira, em meio à rotina de treinos para a estreia no torneio em São Paulo, ela aproveitou a companhia da tenista australiana Ajla Tomljanovic para visitar o Beco do Batman, ponto turístico da zona oeste da capital paulista.

"É legal para vir de dia ou de noite, curtir com os amigos. A gente chamou a Ajla pra conhecer e ver se ela gosta para passar um dia aqui também", disse Bia sobre o local que é conhecido pela exposição artística nos muros.

Tomljanovic ficou encantada com a oportunidade de conhecer melhor a metrópole paulistana nesta fase de preparação para o torneio. "É minha primeira vez em São Paulo e estou recebendo um tratamento de princesa, com a Bia me mostrando sua cidade natal. É legal chegar um pouco antes da competição e poder aproveitar um pouco. Ver esta rua linda, cheia de grafites, de restaurantes e com uma vibe muito legal. Estou super empolgada de estar aqui e explorar mais", disse a australiana.

Bia concedeu coletiva e não escondeu a ansiedade de participar do torneio. Ela lembrou de quando acompanhava torneios no Parque Villa-Lobos na infância e o simbolismo que o evento tem para o esporte e as tenistas que estão começando.

"Quando penso que estamos de volta com um WTA 250 no Brasil, e agora em São Paulo - a cidade onde nasci - é muito especial. Criar esse ambiente, oferecer inspiração para meninas, meninos e jovens que sonham jogar grandes torneios é essencial. Eu mesma, quando era criança, vinha assistir torneios e isso me marcou muito. Estar aqui hoje, podendo jogar, me faz lembrar como esses momentos inspiram", disse Bia.

Atual número 22 do mundo, Bia tentará somar para a sua galeria de conquistas o primeiro título WTA em solo brasileiro, mas ressalta que se empolga também pela possibilidade de inspirar os novos talentos do esporte, além da experiência de jogar diante da família e dos amigos que não têm a oportunidade de acompanhá-la pelo mundo.

"Para quem entra no torneio hoje, ver jogadoras brasileiras e internacionais de alto nível pode fazer diferença na vida delas. Não é só sobre buscar um título, mas também sobre deixar um legado e construir uma história", comentou a tenista.

MARIA ESTHER BUENO SERÁ HOMENAGEADA

Maior tenista brasileira de todos os tempos, Maria Esther Bueno será homenageada neste sábado na abertura da programação do SP Open. Durante a cerimônia que inicia o torneio, a quadra principal do Parque Villa-Lobos receberá o nome da tenista, mantendo a tradição de homenagear os grandes nomes do tênis brasileiro. Os portões estarão abertos às 12h e os jogos acontecem a partir das 13h.P