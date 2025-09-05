Bia Haddad recupera força mental após semestre duro: 'Nunca perdi a crença'

Beatriz Haddad Maia vive uma temporada de altos e baixos. A tenista brasileira enfrentou algumas duras derrotas neste ano, mas encontrou força mental e física para se recuperar a tempo de disputar o SP Open. A competição de nível WTA 250 acontece nos dias 6 a 14 de setembro no Parque Villa-Lobos, em São Paulo (SP).

Número 22 do mundo e cabeça de chave número 1 do SP Open, Bia Haddad comentou que teve momentos difíceis no primeiro semestre deste ano. No Australian Open, por exemplo, a paulista de 29 anos foi eliminada na terceira rodada. Já no Masters 1000 de Indian Wells, caiu na segunda rodada. O mesmo se repetiu no Miami Open.

"Eu acho que em relação à minha parte mental, tive um ano mais difícil no primeiro semestre. Tive muitas derrotas, e claro que, em alguns torneios, em um mês você acaba fazendo dois jogos. Mesmo que você queira jogar um torneio menor, ou tentar ter mais ritmo, não era possível no meu calendário. Eu sabia que o meu nível de tênis em muitos momentos estava alto, mas eu não estava conseguindo encaixar uma vitória e acabei me cobrando. Tiveram algumas coisas fora da quadra também que aconteceram pessoalmente, mas que passaram", analisou Bia.

A tenista, desse modo, não se deixou abalar. Seguiu trabalhando e traçando objetivos para a sequência da temporada. Embora tenha enfrentado percalços pelo caminho, a brasileira nunca pensou em desistir e tinha certeza de que os resultados, alguma hora, começariam a aparecer.

"Eu nunca perdi a crença, sempre fui muito convicta no caminho. Aprendi muito com as derrotas e com os momentos duros da minha carreira. Se você tem a consciência de que está fazendo o trabalho certo e está rodeado de pessoas que pensam o mesmo, as coisas vão acontecer de novo. Era uma questão de tempo. Sabia que tudo aquilo que eu tinha passado, depois de todo o histórico que eu tive, não era um cenário fácil de voltar. Claro que acaba duvidando um pouco mais, acabei perdendo um pouco a confiança e as meninas enxergam isso. Todo mundo no circuito está te olhando. Mas em nenhum momento quis me afastar do circuito, quis continuar tentando", disse.

Reencontro com a confiança antes do SP Open

A partir do segundo semestre, Bia Haddad foi, aos poucos, recuperando a confiança, sobretudo na temporada de grama, que incluiu Wimbledon. Embora tenha caído na segunda rodada, a paulista fez jogo duro no primeiro set da derrota para a húngara Dalma Gálfi.

Bia explicou que, embora as vitórias não estivessem vindo, as sensações individuais sobre seu jogo passaram a melhorar. A tenista apostou no trabalho com uma psicóloga e também em atividades cotidianas para aliviar a pressão, como leitura e até aulas de francês.

"Fui me reencontrando aos poucos ali na Europa, desde Roland Garros já tive um jogo com boas sensações. Na grama, fiquei muito perto de fazer as quartas, tive um match point com a [Emma] Navarro, que é muito boa na grama [no WTA 500 de Londres]. Perdi na semana seguinte [no Aberto de Nottingham] para a campeã do torneio [McCartney Kessler]. Estava muito perto, mas ao mesmo tempo com uma sensação muito melhor. Buscando trabalhar quietinha como eu sempre fiz, sempre dividindo com meu time, fazendo terapia e também fazendo coisas que eu gosto. Às vezes a gente perde o jogo, mas tenta conhecer algum lugar, fazer atividades de leitura, música. São coisas que me trazem para o presente, me fazem sair um pouco da rotina e [pare] de me medir por um resultado", afirmou Bia.

A tenista disse que, atualmente, se encontra em um momento de maior confiança e de maior leveza. Bia vem de uma boa campanha no US Open: alcançou as quartas de final, mas acabou sendo derrotada pela norte-americana Amanda Anisimova, por 2 sets a 0 (parciais de 6/0 e 6/3).

"Às vezes, a gente acaba se colocando numa posição de ou a gente ganha ou a gente perde, mas somos seres humanos. O sol nasce de novo todo dia e temos que tentar novamente, e melhor. Estou mentalmente em um momento muito melhor. Estou me sentindo feliz, mais confiante. Tive bons jogos da metade do ano para cá. Estou me sentindo forte também, consegui elevar meu nível não só de tênis, mas de competitividade. Me enxergo num momento bom de novo", concluiu Bia Haddad.

SP OPEN 2025

Com Bia Haddad Maia como principal atração, a cidade de São Paulo recebe o SP Open 2025 entre os dias 6 e 14 de setembro. A competição WTA 250 será disputada nas quadras duras do Parque Villa-Lobos, em São Paulo (SP).

A WTA voltou à capital paulista depois de 25 anos. Este será o primeiro evento da categoria a ser realizado no Brasil desde 2016. A última edição de nível WTA 250 foi realizada em Florianópolis (SC).

Ao todo, 32 atletas disputarão a chave de simples do SP Open. A lista de inscritas do torneio WTA 250 reúne sete brasileiras na chave principal, além de três no qualifying.

Além de Bia, Carolina Meligeni, Luiza Fullana, Ana Candiotto e Laura Pigossi também estarão na disputa, assim como as promessas Nauhany Silva (conhecida como Naná) e Victoria Barros. Ana Cruz, Pietra Rivoli e Thaísa Pedretti, por sua vez, disputarão o qualificatório do SP Open e vão em busca de uma vaga na chave simples do torneio. Já Luisa Stefani e Ingrid Martins são atrações na chave de duplas.