Baixas no ataque abrem espaço para Rigoni retornar ao São Paulo em alta

05/09/2025 05h00

Em meio a uma série de lesões no setor ofensivo, o São Paulo aposta em Emiliano Rigoni para ganhar fôlego na reta decisiva da temporada. O atacante, que voltou ao clube nesta janela de transferências, pode receber espaço imediato já diante do Botafogo, no domingo (14/09), pelo Brasileirão.

A oportunidade para Rigoni surge em razão dos desfalques no setor. Calleri sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, Ryan Francisco rompeu o LCA e o menisco, também no joelho esquerdo, André Silva foi diagnosticado com ruptura do ligamento cruzado posterior (LCP) e estiramento do LCA. Lucas, que também pode atuar como atacante, trata uma lesão parcial no LCP.

Desta forma, Rigoni terá a concorrência de Ferreirinha, Tapia e Dinenno na briga por espaço no time titular, uma vez que Luciano é "intocável" neste momento.

Durante a pausa no calendário nacional por conta da Data Fifa, o técnico Hernán Crespo intensificou os treinos no CT da Barra Funda para manter o elenco em ritmo de competição. O período está servindo como preparação específica para os dois próximos compromissos: o duelo com o Glorioso e, dias depois, a partida contra a LDU, em Quito, pela ida das quartas de final da Libertadores.

Além de Rigoni, o Tricolor terá as novidades do zagueiro Rafael Tolói e do lateral direito Maílton, também contratados nesta janela. Ainda assim, o desafio do treinador é encontrar alternativas diante das ausências no ataque, setor mais afetado pelas lesões.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo soma 32 pontos e ocupa a sétima colocação. O duelo contra o Botafogo, portanto, será não apenas um teste para os reforços, mas também um aquecimento para a disputa do torneio continental, considerado prioridade no Morumbi.

