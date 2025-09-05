Bahia x Confiança pela Copa do Nordeste: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
A Copa do Nordeste desta temporada vai conhecer seu campeão neste sábado. Bahia e Confiança duelam às 17h30 (de Brasília), na Fonte Nova, pelo jogo de volta da decisão. Na primeira partida, os baianos venceram por 4 a 1.
Onde assistir Bahia x Confiança ao vivo?
O jogo terá transmissão da Espn, Disney+ e Premiere.
Como o Bahia chega ao confronto
Antes da vitória por 4 a 1 sobre o Confiança, pelo primeiro jogo da final, o Bahia havia sido goleado pelo Mirassol no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Nordeste, o time tricolor se classificou em primeiro lugar no Grupo B, com 16 pontos. Nas quartas de final, o clube derrotou o Fortaleza por 2 a 1. Nas semifinais, venceu o Ceará por 1 a 0.
Como o Confiança chega ao confronto
Já o Confiança não conseguiu avançar para o mata-mata da Série C e terá a Copa do Nordeste como último compromisso. Em quarto lugar no Grupo B, o clube sergipano somou 11 pontos. Pelas quartas de final, anotou 1 a 0 em cima do Vitória. Nas semis, derrotou o CSA, também por 1 a 0.
Histórico de confronto entre Bahia x Confiança
Na história, foram disputadas 19 partidas entre as equipes, com ampla vantagem do Bahia, que possui 14 triunfos contra três do Confiança. Os outros dois duelos terminaram em empate.
Estatísticas
Bahia na temporada
- 33 vitórias, 16 empates e 11 derrotas
- 95 gols marcados (média de 1,6 por jogo)
- 49 gols sofridos
- Artilheiros: Willian José e Lucho Rodríguez (12 gols)
Confiança na temporada
- 22 vitórias, 11 empates e 11 derrotas
- 73 gols marcados (média de 1,66 gols por jogo)
- 44 gols sofridos
- Artilheiro: Neto Oliveira (16 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Bahia
Bahia: Ronaldo; Fredi, Gabriel Xavier, Rezende e Iago; Acevedo, Rodrigo Nestor, Vitinho e Cauly; Lucho Rodríguez e Willian José
Técnico: Rogério Ceni
Provável escalação Confiança
Confiança: Allan; Weriton, Renilson, Valdo e Eduardo Moura; Luiz Otávio, Airton, Vitinho e Ronald Camarão; Neto e Thiago Santos
Técnico: Luizinho Vieira
Arbitragem de Bahia x Confiança
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Ficha técnica
Jogo: Bahia x Confiança
Horário: 17h30 (de Brasília)
Campeonato: Copa do Nordeste
Local: Arena Fonte Nova
Onde Assistir: Espn, Disney+ e Premiere