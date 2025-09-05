Topo

Bahia x Confiança pela Copa do Nordeste: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

A Copa do Nordeste desta temporada vai conhecer seu campeão neste sábado. Bahia e Confiança duelam às 17h30 (de Brasília), na Fonte Nova, pelo jogo de volta da decisão. Na primeira partida, os baianos venceram por 4 a 1.

Onde assistir Bahia x Confiança ao vivo?

O jogo terá transmissão da Espn, Disney+ e Premiere.

Como o Bahia chega ao confronto

Antes da vitória por 4 a 1 sobre o Confiança, pelo primeiro jogo da final, o Bahia havia sido goleado pelo Mirassol no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Nordeste, o time tricolor se classificou em primeiro lugar no Grupo B, com 16 pontos. Nas quartas de final, o clube derrotou o Fortaleza por 2 a 1. Nas semifinais, venceu o Ceará por 1 a 0.

Como o Confiança chega ao confronto

Já o Confiança não conseguiu avançar para o mata-mata da Série C e terá a Copa do Nordeste como último compromisso. Em quarto lugar no Grupo B, o clube sergipano somou 11 pontos. Pelas quartas de final, anotou 1 a 0 em cima do Vitória. Nas semis, derrotou o CSA, também por 1 a 0.

Histórico de confronto entre Bahia x Confiança

Na história, foram disputadas 19 partidas entre as equipes, com ampla vantagem do Bahia, que possui 14 triunfos contra três do Confiança. Os outros dois duelos terminaram em empate.

Estatísticas

Bahia na temporada

  • 33 vitórias, 16 empates e 11 derrotas

  • 95 gols marcados (média de 1,6 por jogo)

  • 49 gols sofridos

  • Artilheiros: Willian José e Lucho Rodríguez (12 gols)

Confiança na temporada

  • 22 vitórias, 11 empates e 11 derrotas

  • 73 gols marcados (média de 1,66 gols por jogo)

  • 44 gols sofridos

  • Artilheiro: Neto Oliveira (16 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Bahia

Bahia: Ronaldo; Fredi, Gabriel Xavier, Rezende e Iago; Acevedo, Rodrigo Nestor, Vitinho e Cauly; Lucho Rodríguez e Willian José

Técnico: Rogério Ceni

Provável escalação Confiança

Confiança: Allan; Weriton, Renilson, Valdo e Eduardo Moura; Luiz Otávio, Airton, Vitinho e Ronald Camarão; Neto e Thiago Santos

Técnico: Luizinho Vieira

Arbitragem de Bahia x Confiança

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Ficha técnica 

Jogo: Bahia x Confiança

Horário: 17h30 (de Brasília)

Campeonato: Copa do Nordeste

Local: Arena Fonte Nova

Onde Assistir: Espn, Disney+ e Premiere

