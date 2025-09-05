Autor de gol na vitória do Uruguai, Arrascaeta é elogiado por Bielsa
Com direito a gol do meia Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, o Uruguai bateu o Peru por 3 a 0 em Montevidéu e garantiu sua vaga na próxima Copa do Mundo, que será realizada em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.
O técnico Marcelo Bielsa rasgou elogios ao meia do Flamengo, afirmando que Arrascaeta está em sua melhor versão.
"Esta versão de De Arrascaeta é muito, muito, muito boa, eu gosto muito. Estou muito feliz com o jogo no geral, foi uma boa maneira de classificar para a próxima Copa do Mundo", comemorou Bielsa após a partida.Números
Pelo Uruguai, desde 2015, Arrascaeta disputou 37 jogos, com nove gols e três assistências pela seleção. O meia foi convocado para a última Copa, em 2022, quando marcou duas vezes na competição, mas viu os uruguaios caírem ainda na fase de grupos.
É a quinta vez seguida que o Uruguai se classifica para a Copa do Mundo. Bicampeão Mundial, em 1930 e 1950, a Celeste esteve presente nas edições de 2010, 2014, 2018, 2022 e estará em 2026.