Atacante do Corinthians, Memphis iguala marca de Sneijder na seleção holandesa

O holandês Memphis Depay atingiu uma grande marca pela sua seleção nesta quinta-feira. Ao dar o passe para o gol de Dumfries contra a Polônia, o atacante do Corinthians se tornou o maior assistente de seu país, igualando o meia Wesley Sneijder. Agora, ambos possuem 33 assistências pela Laranja Mecânica.

Com 31 anos, Memphis segue sendo peça importante na Holanda, apesar de atuar no futebol brasileiro. Além de alcançar o posto de maior assistente, o atacante já havia alcançado o posto de maior goleador da história da seleção na última data Fifa, igualando os 50 gols feitos por Robin Van Persie.

Números de Memphis

Nesta quinta-feira, Memphis teve uma boa atuação no empate contra a Polônia, em 1 a 1. O holandês teve 41 ações com a bola, atingindo 89% de aproveitamento nos passes (25/28). Além disso, o atacante do Timão acertou três passes decisivos e criou uma grande chance para sua seleção.

Com o empate desta quinta-feira, a Holanda está na liderança do grupo G, com sete pontos após três jogos. Memphis e os holandeses voltam a campo neste domingo, quando encaram o a Lituânia fora de casa, às 13h (de Brasília).