Astro do UFC, Charles Do Bronx projeta filme de sua vida sem filtros: "Como realmente sou"

No universo do entretenimento, sobretudo nos cinemas, é comum que haja uma licença poética dos diretores em acrescentar certos elementos nos filmes que não necessariamente retratam fidedignamente a realidade, a fim de criar um enredo mais envolvente para o grande público. Mas essa prática, apesar de comum, não é bem vista por Charles Oliveira. Ex-campeão do UFC e uma das maiores estrelas que o MMA nacional já produziu, 'Do Bronx', que terá sua história contada através de uma cinebiografia, quer que sua trajetória chegue nas telonas com a maior precisão possível.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', o peso-leve (70 kg) da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' deixou claro que um aspecto é inegociável: a veracidade dos fatos apresentados no filme. O responsável incumbido de tal missão é o diretor Eduardo Ferro, da produtora independente '405 Films'. A ideia é adaptar em um longa-metragem toda a vivência de Charles Do Bronx, desde seus primeiros passos nas favelas de São Paulo até o estrelato atingido mundo afora dentro do Ultimate.

"Vimos uma prévia, um vídeo curto que eles fizeram mostrando algumas coisas. Queremos transmitir emoção para as pessoas, quero um filme que mostre realmente pelo que passei. Não quero algo tipo: 'Ah, acrescenta isso para deixar o filme mais interessante'. Não. Eu não vivi isso. Estamos bem preocupados com isso, por isso pedi a eles para trazerem pessoas que possam fazer isso acontecer. Estamos trabalhando nisso (elenco). A equipe está cuidando disso, todos preocupados em fazer algo gigantesco. Mas o que posso dizer a todos é que pedi a toda a equipe de produtores que me retratasse como eu realmente sou. Quero que a verdade esteja no filme, que aqueles que forem ao cinema ou ficarem em casa possam assistir e sentir a emoção do que vivi", destacou o faixa-preta.

Charles se junta a Aldo

Ainda em fase inicial de planejamento, a cinebiografia inspirada em Do Bronx ainda não conta com nome definido, muito menos uma eventual data de estreia nos cinemas. Mas já com o projeto encaminhado, o brasileiro se juntará a José Aldo, outro ídolo nacional da modalidade e ex-campeão do UFC, que também teve sua vida transformada em um filme (Mais Forte que o Mundo) em 2016.

Diretor adaptado ao ramo

Mergulhar no universo dos esportes de combate não será um desafio inédito para Eduardo Ferro. Afinal de contas, o diretor foi recentemente responsável por produzir o filme 'O Faixa-Preta: a verdadeira história de Fernando Tererê'. Lançado em 2023, o longa, inspirado na trajetória do vitorioso e icônico lutador carioca, também abordou seus méritos esportivos, como as conquistas mundiais de jiu-jitsu, assim como seus dramas pessoais.

