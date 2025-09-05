Julio Gomes: Arrascaeta pode mudar a cara do Uruguai na Copa

A atuação de Arrascaeta na vitória sobre o Peru pode mudar a cara da seleção do Uruguai até a Copa do Mundo de 2026, avalia Julio Gomes no De Primeira.

O jogo de ontem pode ter sido determinante para mudar o que vai ser do Uruguai daqui até lá e durante a Copa do Mundo.

Julio Gomes

O colunista ressaltou que Arrascaeta alcança agora a titularidade e o status que nunca conseguiu na seleção uruguaia. Ontem, o camisa 10 marcou e comandou a vitória da equipe.

"Apesar de ter se destacado tanto no Flamengo, ele nunca se firmou como titular da seleção uruguaia. Ele não conseguiu em nenhum momento convencer os treinadores, nem o Oscar Tavárez, nem o Alonso que veio depois, e agora o Bielsa."

"Agora me parece que as coisas mudaram. O Uruguai andou jogando muito mal nas Eliminatórias e esse jogo de ontem do Arrascaeta pode ser determinante para que o Uruguai chegue à Copa do Mundo como o time do Arrascaeta, que é o que eu acho que tem que fazer", disse Julio Gomes

