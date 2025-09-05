Armênia x Portugal pelas Eliminatórias: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo
Portugal entra em campo pelo grupo F das Eliminatórias Europeias neste sábado. Os lusos encaram a Armênia, às 13h (de Brasília), em Erevã.
Onde assistir: o jogo terá transmissão do Sportv e Disney+.
Prováveis escalações
Armênia: Cancarevic; Hovhannisyan, Mkrtchyan, Arutyunyan e Muradyan; Tiknizyan; Iwu e Dashyan; Bichakhchyan, Zelarayan e Barseghyan
Técnico: Yeghishe Melikyan
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, António Silva e Nuno Mendes; Rúben Neves, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo e Pedro Neto
Técnico: Roberto Martínez
Arbitragem
Anthony Taylor-ING será o árbitro do confronto.