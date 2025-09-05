Topo

Após pente fino, Corinthians descobre que possui direito apenas sobre lucro em futura venda de Murillo

05/09/2025 10h30

A diretoria do Corinthians, comandada pelo presidente Osmar Stabile, teve mais uma surpresa nesta semana. Após um pente fino nas negociações das últimas gestões, o Timão descobriu que não possui 10% dos direitos econômicos do ex-zagueiro Murillo como se pensava, mas sim 10% do lucro de uma venda futura do atleta.

A porcentagem a que o Corinthians tem direito é caso Murillo seja negociado e, assim, o Timão receberia 10% sobre o lucro, que é a diferença entre o que o Nottingham Forest pagou e o que o clube inglês irá receber neste possível negócio futuro.

A informação sobre a diferença dos direitos do Corinthians na negociação de Murillo foi divulgada inicialmente pelo GE.

Contradições

Murillo foi vendido ao Nottingham Forest em 2023, durante a gestão de Duílio Monteiro Alves. Quando o Corinthians anunciou a venda do zagueiro, em nota, o clube informou que "detinha 80% dos direitos econômicos do atleta"; que receberia 14 milhões de euros (R$ 75,1 milhões na época), sendo 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões) em bônus; e que teria direito a "10% de uma venda futura".

O ex-presidente Duilio admitiu que houve um erro no comunicado, e que o percentual é sobre o lucro. Além disso, ele pediu desculpa pelo "equívoco na comunicação da venda".

"Tínhamos 80% dos direitos. O Corinthians ficou com 10% do lucro de uma futura negociação e com valor adicional de 500 mil euros se o atleta jogasse 65% dos jogos da temporada. Isso se repetiria por três temporadas. Deve ter havido algum equívoco na comunicação da venda, pelo qual peço desculpas. No entanto, o Departamento Jurídico do clube tem um controle muito preciso desses percentuais retidos, de modo que, mesmo quando há equívoco de comunicação, o clube não tem perdas financeiras", afirmou Duílio ao GE.

Murillo. (Foto: Reprodução/Twitter/@NFFC)

Ao todo, Murillo fez 27 partidas pelos profissionais do Corinthians, todas elas em 2023. Até aqui, pelo Nottingham Forest, o zagueiro fez 78 jogos, com dois gols marcados.

