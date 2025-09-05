Após despedida na Argentina, Messi fala sobre a Copa: "Vou viver dia a dia"

Topo

Lionel Messi viveu um momento histórico nesta quinta-feira, no Más Monumental, ao disputar sua última partida oficial em solo argentino pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O craque do Inter Miami brilhou na vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela, marcando dois gols e dando adeus aos torcedores em uma bonita festa.

"Muitas emoções, sabendo que era a última aqui em termos de pontos. Vivenciei muitas coisas neste campo. Boas, nem tanto, mas é sempre uma alegria jogar na Argentina diante da nossa torcida, ainda mais depois de uma vitória. Poder terminar assim é o que sempre sonhei, com o meu povo", declarou Messi à TyC Sports, da Argentina.

O craque também falou sobre sua presença na próxima Copa do Mundo de 2026, mantendo cautela diante das especulações: "Eu não poderia jogar a próxima Copa por causa da minha idade. Mas estou animado e vou vivendo dia a dia, jogo a jogo. O importante é estar bem comigo mesmo e aproveitar cada momento."

Messi ainda comentou o ritmo intenso da temporada e a importância de se cuidar: "Este ano tivemos muitos jogos seguidos. Agora fiquei alguns dias fora, voltei e começou a doer de novo. Felizmente, consegui jogar três partidas seguidas, vivendo dia a dia e sentindo o clima. Quando me sinto bem, aproveito; quando não, prefiro me resguardar."

O jogo em si seguiu o roteiro esperado. Desde os primeiros minutos, a Argentina impôs ritmo intenso e criou as melhores oportunidades, com Messi e Julián Álvarez pressionando a defesa venezuelana. A abertura do placar veio ainda no primeiro tempo, em um lance de pura classe do camisa 10, que recebeu um passe de Álvarez e finalizou com um toque sutil por cobertura, marcando seu 103º gol pela seleção. No segundo tempo, Lautaro Martínez ampliou, e Messi marcou novamente, consolidando a goleada.

Com a vitória, a Argentina chegou a 38 pontos e manteve a liderança isolada das Eliminatórias. A Venezuela, com 18 pontos, permanece na sétima posição, ainda com chances de repescagem. Na última rodada, marcada para terça-feira, a Albiceleste visita o Equador, enquanto a Venezuela recebe a Colômbia, em busca de manter vivo o sonho de disputar o Mundial.

Messi revelou que estará ausente na próxima partida, contra o Equador, explicando que conversou com o técnico Scaloni e decidiu descansar após se recuperar de uma lesão, evitando desgastes desnecessários antes dos amistosos de outubro.

"Foram dias muito intensos, reencontrei-me com muitos amigos e conhecidos, tiramos muitas fotos. Aproveitei o momento, estive com toda a minha família: minha mãe, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos. São coisas que nem sempre acontecem em Buenos Aires. Aproveitei tudo, vi o Nico (Vázquez, que foi à sua peça de teatro), que é um amigo. Foram dias muito bons", finalizou

