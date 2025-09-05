Anisimova bate Osaka em jogaço e enfrentará Sabalenka na final do US Open

Menos de dois meses após sofrer uma dura derrota por 6/0 e 6/0 na final de Wimbledon, Amanda Anisimova terá uma segunda chance para conquistar um título de slam. A americana de 24 anos, atual #9 do mundo, avançou à decisão do US Open na noite desta sexta-feira, com uma atuação corajosa e uma vitória de virada sobre Naomi Osaka (27 anos, #24) que teve parciais de 6/7(4), 7/6(3) e 6/3, durou 2h56min e terminou perto da 1h da manhã em Nova York.

Anisimova foi mais agressiva, correu mais riscos e terminou a partida acumulando 50 bolas vencedoras (20 a mais do que Osaka) e 45 erros não forçados (contra 27 da japonesa). O triunfo lhe rendeu um lugar na final, que será disputada neste sábado, e a americana terá a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, como adversária. Será o décimo encontro entre elas, e Anisimova leva vantagem no histórico, somando seis triunfos. O último deles aconteceu na semifinal de Wimbledon, e Amanda levou a melhor por 6/4, 4/6 e 6/4.

Como aconteceu

Osaka deixou de lado seu jogo agressivo e começou a partida de forma conservadora, deixando Anisimova atacar primeiro. A americana venceu os dois primeiros pontos, mas cometeu uma série de erros e perdeu o saque. A japonesa abriu 2/0, mas Anisimova reagiu rápido e igualou o placar. Ainda assim, a tenista da casa seguia com seus altos e baixos, cometendo mais erros do que o ideal, e Osaka voltou a quebrar, abrindo 4/2. A americana teve mais dois break points no oitavo game, mas não conseguiu convertê-los.

Foi só no décimo game que Osaka cometeu dois erros não forçados e abriu uma porta para a rival. Anisimova, então, aproveitou e, com duas direitas paralelas, devolveu a quebra e empatou o set em 5/5. A decisão veio no tie-break, e a regularidade de Naomi foi recompensada. Com o saque, Anisimova fez uma dupla falta e jogou uma direita na rede, cedendo dois mini-breaks, e a japonesa abriu 6/1. Pouco depois, fechou o set: 7/6(4).

Naomi has the first set after winning the tiebreak.



She's one set away from returning to the US Open final. pic.twitter.com/zvyBu1fpm0 -- US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

A americana começou melhor o segundo set, quebrando Osaka no game inicial, mas novamente foi vítima dos riscos de seu tênis superagressivo e perdeu o serviço logo depois. A história se repetiu pouco depois. Anisimova voltou a quebrar no quinto game, mas perdeu seu saque no sexto. Pouco depois, a mesma coisa: a americana anotou nova quebra e sacou para o set com 5/4 no placar, mas Osaka encaixou duas excelentes devoluções e empatou a parcial novamente quando Anisimova fez uma dupla falta.

O jogo estava tenso, e as duas tenistas descontavam a raiva na raquete e nos técnicos. Na reta final, desta vez foi Anisimova quem brilhou. Apesar de perder duas chances de quebra no 11º game, a americana começou o tie-break somando dois mini-breaks e abrindo 4/1. Depois, com o saque, fez 5/1. Osaka devolveu um mini-break com uma devolução vencedora, mas já era tarde. Anisimova também fez um winner de devolução para abrir 6/2 e, pouco depois, fechou a parcial: 7/6(3).

A backhand winner from Anisimova propels her to take the second-set tiebreak!



We head to a decider. pic.twitter.com/BqWRivGYnE -- US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

O terceiro set começou no mesmo tom. As duas tenistas apostavam em devoluções agressivas, mas nos ralis era Anisimova quem agredia mais e corria mais riscos. A americana saiu de 0/30 e confirmou seu saque no primeiro game, e Osaka fez o mesmo após sacar em 30/30 no segundo. Anisimova, contudo, se mostrava mais confiante, e isso ficou evidente quando ela voltou a quebrar a japonesa no quarto game. Pouco depois, a tenista da casa abriu 4/1 quando disparou mais uma direita vencedora e confirmou seu serviço.

Mais drama na reta final

Osaka não mostrava o mesmo ânimo de antes, mas voltou a sacar bem e confirmou seu serviço no sétimo e no nono game. Anisimova, porém, ainda tinha a vantagem e pôde sacar para o jogo no nono game, com o placar em 5/3. A americana disparou duas esquerdas vencedoras e conquistou dois match points, mas desperdiçou ambos. Depois, cedeu um break point ao cometer uma dupla falta, mas se salvou com um winner de direita. Osaka conquistou uma segunda chance de quebra, mas Anisimova fez outra esquerda indefensável. Com um forehand na paralela, a tenista da casa obteve outro match point. Desta vez, Osaka não escapou. Outra direita incrível de Anisimova selou a fatura.