Aníbal Moreno celebra marca de 100 jogos com a camisa do Palmeiras: "Muito feliz"

05/09/2025 20h00

O volante Aníbal Moreno completou 100 jogos com a camisa do Palmeiras, marca alcançada no empate sem gols diante do Universitario (PER), no Allianz Parque, pela Libertadores.

Por meio de uma entrevista à TV Palmeiras, o camisa 5 celebrou o feito: "A verdade é que é muito difícil alcançar essa meta de 100 jogos em um grande clube como o Palmeiras. Estou muito feliz. Também estou muito focado, pois ainda temos competições muito importantes pela frente na temporada e estamos integralmente nesse trabalho", comentou.

Aníbal Moreno chegou ao Palmeiras em janeiro de 2024. Desde então, soma quatro gols e três assistências em 101 partidas com a camisa alviverde.

Pausa para a Data Fifa

O argentino de 26 anos também falou sobre a pausa para a Data Fifa, avaliando-a como uma boa oportunidade para aprimorar a preparação visando o restante da temporada.

"Em períodos de datas Fifa dá para descansar um pouco, visitar a família e descansar a mente também. Mas temos um jogo muito forte na sequência da temporada e não dá para relaxar. Já estamos de volta ao trabalho e focados para fazer um grande jogo contra o Inter e ficar com os três pontos", comentou.

Com a pausa para a Data Fifa, os atletas convocados por suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas seguem como desfalques nos treinos do Verdão.

Moreno destacou a alegria do compatriota Flaco López, chamado pela primeira vez na carreira, e celebrou Gustavo Gómez, capitão do Paraguai, que garantiu vaga na Copa do Mundo após 16 anos de ausência.

"Sobre o Flaco, foi a primeira convocação dele, ele estava desejando muito e a merece muito. É um grande jogador, uma grande pessoa, a gente fica muito feliz porque a Seleção Argentina é uma das melhores do mundo, a última campeã do mundo, e estamos muito felizes por ele e que ele siga assim. O Gustavo Gómez também, ele almejava muito levar o Paraguai ao Mundial, ele sempre falava isso. Ontem estávamos seguindo o jogo e estou muito feliiz porque é uma grande pessoa, um grande capitão e é uma motivação para todos nós o que ele fez com o Paraguai", completou.

