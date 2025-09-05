Topo

Esporte

Andreas Pereira é convocado por Carlo Ancelotti para a vaga de Kaio Jorge na seleção brasileira

Rio

05/09/2025 13h50

Recém-contratado pelo Palmeiras, o meio-campista Andreas Pereira foi convocado nesta sexta-feira por Carlo Ancelotti para o último compromisso do Brasil nas Eliminatórias da América do Sul, diante da Bolívia, em La Paz, na próxima terça-feira. Ele foi chamado para substituir o atacante cruzeirense Kaio Jorge, cortado por motivo de contusão.

O jogador do time mineiro sofreu uma lesão muscular na partida em que o Brasil venceu o Chile por 3 a 0, nesta quinta-feira, no Maracanã, em compromisso válido pela 17ª rodada do torneio eliminatório. O atleta entrou no segundo tempo da partida diante dos chilenos.

Contratado junto ao Fulham, da Inglaterra, Andreas Pereira realizou o seu primeiro treino na Academia de Futebol na reapresentação do Palmeiras, nesta quinta-feira. O atleta, que estava em atividade no futebol inglês, chega ao Brasil com expectativa de reforçar o time paulista já na retomada do Campeonato Brasileiro, no dia 13 de setembro, contra o Internacional.

O treinador italiano optou por chamar um atleta de meio-campo para substituir um jogador de frente devido à suspensão do volante Casemiro, que não reúne condições de enfrentar os bolivianos em La Paz. Com Andreas, ele ganha mais opções para escalar o setor.

Antes de Kaio Jorge, o comandante italiano já tinha sofrido desfalques em relação à convocação inicial. O lateral-esquerdo Alexsandro, do Flamengo, o volante Joelinton, do Newcastle, o lateral-direito Vanderson, do Monaco, e Matheus Cunha, do Manchester United, também tiveram de ser substituídos por motivo de contusão.

O Brasil chega para desafiar a altitude de La Paz somente atrás da líder Argentina na classificação das Eliminatórias. O time nacional chegou aos 28 pontos após triunfar sobre os chilenos no Rio. Já os argentinos comandam a tabela com folga, ostentam 38 pontos encerram a competição com o primeiro lugar já garantido.

