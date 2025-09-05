Andreas Pereira é convocado por Ancelotti para o lugar de Kaio Jorge
O meia Andreas Pereira, recém-chegado ao Palmeiras, foi convocado para a seleção brasileira.
O que aconteceu
O técnico Carlo Ancelotti chamou Andreas para ser o substituto de Kaio Jorge, que se machucou durante o jogo contra o Chile, no Maracanã. O atacante sofreu uma lesão muscular.
Ancelotti aproveitou para trazer mais um meio-campista, já que Casemiro está suspenso.
Andreas se juntará ao grupo que volta a treinar neste sábado, pensando no duelo contra a Bolívia, no último jogo do Brasil pelas Eliminatórias.
Andreas nem sequer estreou pelo Palmeiras ainda, mas estava no radar da seleção, até porque fez parte da lista anterior, contra Equador e Paraguai.
Em relação ao ataque, a ausência de Kaio Jorge faz com que as opções sejam Richarlison e João Pedro, este titular diante do Chile.