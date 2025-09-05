Andreas Pereira é convocado por Ancelotti para o lugar de Kaio Jorge

Topo

Andreas Pereira chegou ao Brasil para se apresentar ao Palmeiras - Divulgação/Palmeiras
Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

05/09/2025 13h24

O meia Andreas Pereira, recém-chegado ao Palmeiras, foi convocado para a seleção brasileira.

O que aconteceu

O técnico Carlo Ancelotti chamou Andreas para ser o substituto de Kaio Jorge, que se machucou durante o jogo contra o Chile, no Maracanã. O atacante sofreu uma lesão muscular.

Ancelotti aproveitou para trazer mais um meio-campista, já que Casemiro está suspenso.

Andreas se juntará ao grupo que volta a treinar neste sábado, pensando no duelo contra a Bolívia, no último jogo do Brasil pelas Eliminatórias.

Andreas nem sequer estreou pelo Palmeiras ainda, mas estava no radar da seleção, até porque fez parte da lista anterior, contra Equador e Paraguai.

Em relação ao ataque, a ausência de Kaio Jorge faz com que as opções sejam Richarlison e João Pedro, este titular diante do Chile.

