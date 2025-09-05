Andreas Pereira, do Palmeiras, é convocado à Seleção Brasileira após lesão de Kaio Jorge

O meio-campista Andreas Pereira, do Palmeiras, foi convocado nesta sexta-feira (5) pelo técnico Carlo Ancelotti para o último jogo do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas, contra a Bolívia.

O atleta ocupará o lugar do atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, que foi desconvocado devido a uma lesão muscular sofrida na partida contra o Chile, na última quinta-feira.

O meio campista Andreas Pereira, do Palmeiras, foi convocado nesta sexta-feira (5) pelo técnico Carlo Ancelotti para o jogo do Brasil contra a Bolívia, na última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador entra na vaga do atacante Kaio Jorge, desconvocado... pic.twitter.com/ZRSWAjC9da ? brasil (@CBF_Futebol) September 5, 2025

Esta não é a primeira mudança na lista de Ancelotti para a reta final das Eliminatórias. Recentemente, o treinador convocou o lateral-direito Vitinho, do Botafogo, e o meio-campista Jean Lucas, do Bahia, para substituir Vanderson e Joelinton, respectivamente.

Além disso, Alex Sandro, do Flamengo, precisou ser cortado da convocação, mas o técnico optou por não chamar outro lateral-esquerdo.

Andreas Pereira sequer estreou pelo Palmeiras, mas já estava no radar de Carlo Ancelotti porque fez parte da lista anterior, contra Equador e Paraguai.

O Brasil encara a Bolívia no dia 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília), no Estadio Municipal, em El Alto, na Bolívia, para fechar a fase classificatória.