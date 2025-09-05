Ancelotti se rende a Luiz Henrique na seleção: 'Talento extraordinário'

O técnico Carlo Ancelotti valorizou o terceiro jogo da seleção sob seu comando sem sofrer gols e se rendeu ao futebol de Luiz Henrique, que entrou na segunda etapa e foi decisivo na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Chile.

Luiz Henrique. "Tem um talento extraordinário. Muito forte fisicamente, fantástico no um contra um. Mudou o jogo com seu fôlego. Um jogador com esse talento quando está descansado e os outros cansados, muda a partida. Ele mudou. É muito bom para a seleção tem esse tipo de jogadores."

Início positivo. "Temos que preparar uma base. Nestes três jogos se pode ver a base, que é uma equipe compacta que defende bem. Defendemos bem nos três jogos e a qualidade individual dos jogadores marcaram a diferença para nós. Temos que seguir nessa linha, estou convencido que ter 'baliza zero', como fizemos nesses três jogos, temos muita oportunidade de ganhar as partidas."

Banco decisivo. "A ideia era de colocar no campo jogadores mais descansados que podiam ajudar a equipe a ter um ritmo de jogo alto. Paquetá, Luiz Henrique e Kaio trabalharam muito bem para ajudar a equipe. Isso é o que preciso dos jogadores que entram no campo: ajudar a equipe. Os novos de hoje, gostei muito. Os que entraram, mudaram o ritmo da partida. Estou muito satisfeito pela partida de hoje."

Confira outras respostas de Ancelotti na coletiva

Ambiente

"Ambiente dentro do Maracanã foi muito bom. Tinha muito carinho com o time. Creio que o time jogou bem, um futebol com intensidade, bom ritmo, boa defesa e boa pressão. Então, acho que os torcedores estão muito contentes com o jogo, como nós."

Segunda data Fifa

"Vejo um ambiente muito positivo perto de nós. Motivado. Jogadores que trabalham muito bem. Tem um bom ambiente no nosso vestiário. Agora, estou muito confortável. Tenho a confiança que essa equipe pode fazer coisas muito boas."

Defesa

"Quando uma equipe defende bem, significa que toda a equipe defende. O futebol moderno está na mão dos jogadores da frente. Se trabalham os jogadores da frente, a equipe defende bem. Se não trabalham, a equipe sofre."

Paquetá

"Paquetá pela qualidade que ele tem, tem que estar aqui. Pode jogar de diferentes maneiras. Hoje jogou como meia-ponta, mas acho que ele não tem problema de jogar com dois volantes, também estou certo que pode jogar com apenas um volante. Tem muita qualidade com a bola."

Enfrentar europeus

"Obviamente, sim. É uma meta de aumentar a alto estima no vestiário e em um ambiente que é um país que quer que a equipe jogue bem. Estou certo que essa equipe vai competir contra todos."

Estêvão

"Estêvão foi trabalhado primeiro no Palmeiras e agora o Chelsea. Entrou muito bem na Premier League, que não é uma liga fácil. O jogo de hoje foi muito bem. Marcou o primeiro gol, trabalhou bem com a equipe. Tem possibilidade de melhorar seu jogo, acrescentar mais à equipe."

Bolívia

"O jogo interessa. Interessa porque a camisa do Brasil não pode permitir aos jogadores que existam partidas mais ou menos importante. Todas são importantes. A Bolívia é importante para melhorar nosso jogo, nossa atitude, nossa intensidade. É seguir. A equipe tem que se preparar bem para fazer o melhor possível."

Testes

"Vamos avaliar bem nos próximos dias as condições dos jogadores, sobretudo quem jogou hoje. Depois, preparar um time que possa competir e tentar ganhar o jogo."