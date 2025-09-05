Topo

Juca: Ancelotti mudou o comportamento da torcida com a seleção

do UOL

Do UOL, em São Paulo

05/09/2025 11h11

A presença de Carlo Ancelotti transformou a relação da torcida brasileira com a seleção, afirma Juca Kfouri no Posse de Bola, do Canal UOL.

Para Juca, o comportamento da torcida na vitória por 3 a 0 sobre o Chile no Maracanã foi um sintoma disso.

O mais importante de ontem foi ver a vontade que o Maracanã estava de gostar da seleção, e o Maracanã gostou, e a seleção retribuiu. Não é nada excepcional, o Chile é um horror, mas a gente viu a seleção fazer coisas interessantes, a gente viu alegria nas pernas, a gente viu o Estêvão indo pra cima e o Luiz Henrique também.

O que mais chamou a minha atenção foi o fato de a torcida receber a seleção bem. Isso aí é Ancelotti -- a presença do Ancelotti mudou o comportamento da torcida: a torcida quer gostar da seleção.
Juca Kfouri

