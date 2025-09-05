Ancelotti mostra satisfação com desempenho da seleção: 'Uma lista com 26 nomes é muito difícil'

A vitória por 3 a 0 sobre o Chile, nesta quinta-feira, no Maracanã, deixou o técnico Carlo Ancelotti entusiasmado com o futuro da seleção brasileira. O treinador foi só elogios ao time na entrevista coletiva após o jogo no Rio de Janeiro, válido pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do ano que vem.

"Jogamos um futebol com intensidade, com bom ritmo e boa defesa, com boa pressão. Acho que o torcedor está, como nós, muito contente pelo jogo do time. Estou muito satisfeito com o jogo de hoje. Uma lista com 26 nomes é muito difícil", disse o treinador, que mostra evolução em seu português.

Ancelotti comentou a atuação de Luiz Henrique, um dos destaques do time. "Luiz Henrique tem um talento extraordinário. É muito forte fisicamente, fantástico no jogo de um contra um. Ele mudou o jogo com o seu frescor, estava fresco fisicamente. Um jogador com esse talento, quando está fresco e os outros cansados, muda o jogo. É muito bom para a seleção ter esse tipo de jogador."

O técnico italiano confirmou que vai usar o jogo com a Bolívia terça-feira para testar mais jogadores em busca do grupo ideal para a Copa e organizar ainda mais o setor defensivo. "Acho que temos que preparar uma base. São três jogos que podemos ver a base, uma equipe compacta e que defende bem. Nos três jogos, defendemos bem. Depois há qualidade individual dos jogadores, que mudam e fazem a diferença. Temos que seguir nessa linha, porque estou convencido que não sofrer gols, como fizemos, temos muitas oportunidades de ganhar os jogos."