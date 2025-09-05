Ancelotti convoca Andreas Pereira para vaga do machucado Kaio Jorge na seleção
RIO DE JANEIRO (Reuters) - O meia Andreas Pereira, que voltou do futebol da Inglaterra para defender o Palmeiras recentemente, foi convocado para a seleção brasileira nesta sexta-feira pelo técnico Carlo Ancelotti.
O meia entrará na vaga do atacante Kaio Jorge, que foi cortado por lesão muscular sofrida na partida contra o Chile, na quinta-feira, quando o Brasil venceu por 3 x 0 no Maracanã, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Na próxima terça-feira, o time brasileiro, que já estava classificado para o Mundial antes das últimas rodadas, faz seu último jogo pelas eliminatórias, contra a Bolívia, na altitude de El Alto, a cerca de 4 mil metros acima do nível do mar.
(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)