Ancelotti aprova "novas caras" na Seleção e admite dificuldade para fechar lista para a Copa

O técnico Carlo Ancelotti aproveitou o duelo desta quinta-feira com o Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, para testar alguns jogadores já visando a Copa do Mundo de 2026. Passada a vitória por 3 a 0, o comandante italiano saiu satisfeito com o desempenho de suas apostas.

"Penso que temos um grupo bastante forte de jogadores fixos, podemos dizer assim. Depois, já muitos outros. Estou certo de que fazer uma lista de 26 jogadores é muito complicado nessa Seleção. Pode ser que outros treinadores tenham menos dificuldades que eu posso ter nos próximos meses, mas isso é tudo muito positivo", disse Ancelotti.

Contra o Chile, o técnico da Seleção apostou em Estêvão e João Pedro como titulares. Já no segundo tempo ele acionou Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Andrey Santos, Kaio Jorge e Richarlison.

"Os novos nomes de hoje me agradaram muito. Gostei muito dos que entraram no jogo, mudaram o ritmo do jogo, estou muito satisfeito pelo jogo de hoje", disse o treinador italiano.

"A ideia era colocar no campo jogadores mais frescos que poderiam ajudar o time a ter um ritmo de jogo alto. Paquetá, Luiz Henrique, Kaio Jorge trabalharam muito bem para ajudar a equipe. Isso é o que eu preciso dos jogadores que entram", completou.

Em seus primeiros três jogos à frente da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti ostenta o fato de a equipe ainda não ter sofrido gols. O time canarinho empatou em 0 a 0 com o Equador, venceu o Paraguai por 1 a 0 e, agora, o Chile por 3 a 0, caminho que ele espera continuar seguindo rumo à Copa do Mundo.

"Esses três jogos se pode ver a base, uma equipe compacta, que defende bem. Nos três jogos disputados defendemos bem, e obviamente depois a qualidade individual de todos os jogadores faz a diferença para nós. Temos que seguir nessa linha, porque estou convencido que ter a meta sem ser vazada, como o time fez nesses três jogos, temos muitas chances de ganhar os jogos", concluiu.