Análise: Brasil convence em noite de protagonismo de "novos rostos" no Maracanã

05/09/2025 07h00

O Brasil venceu e convenceu nesta quinta-feira ao enfrentar o Chile, no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Diante de mais de 50 mil torcedores, o time canarinho presenteou o público com uma boa atuação, sobretudo dos "novos rostos" que foram a campo.

Estêvão foi um dos destaques. Com apenas 18 anos, o atacante começou a partida como titular e não decepcionou Ancelotti, abrindo o placar com um bonito gol. Aliás, foi o primeiro do jogador revelado pelo Palmeiras com a camisa da Seleção Brasileira e quis o destino que fosse marcado justamente no Maracanã.

No segundo tempo, Ancelotti procurou fazer alguns testes. Um deles foi a entrada de Luiz Henrique, que mudou o jogo. Os dois outros gols foram originados pelo atacante do Zenit. Primeiro ao fazer jogada individual, levar para a linha de fundo e cruzar na cabeça de Lucas Paquetá; depois foi ele quem recuperou a bola após um lançamento errado da defesa chilena, tabelando com Bruno Guimarães e finalizando a gol, acertando a trave antes de a bola voltar nos pés do volante do Newcastle, que empurrou para o fundo das redes.

Paquetá já tem uma história considerável com a camisa da Seleção Brasileira, mas nesta quinta-feira voltou a vestir a Amarelinha após ser inocentado no caso de manipulação de apostas esportivas na Inglaterra e também fez a diferença para o time comandado por Ancelotti.

Mesmo com desfalques de peso, como Neymar e Vinícius Júnior, e o corte de outros atletas inicialmente convocados, o Brasil mostrou sua força, enquanto seu treinador ganhou ainda mais opções para montar um elenco competitivo visando a Copa do Mundo.

Quanto mais jogadores forem capazes de assumir o protagonismo, melhor para a Seleção. Pelo menos na partida contra o Chile, Carlo Ancelotti ganhou indícios de que o Brasil tem, sim, material humano suficiente para não se reduzir a alguns atletas já consagrados. Há vida sem Neymar e Vinícius Júnior, mas isso não significa que a presença de ambos não seja fundamental para dar um salto de qualidade ainda maior no grupo que buscará o hexacampeonato em 2026.

