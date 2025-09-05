Alicia Klein: 'Messi nunca se aproveitou da seleção argentina'

No Fim de Papo, Alicia Klein falou sobre a relação de Messi com a seleção argentina, após o jogador fazer o último jogo pelo time nacional no país natal.

A Argentina venceu a Venezuela por 3 a 0, com dois gols do camisa 10. Com 38 pontos, 10 a mais que o Brasil (segundo colocado), os comandados de Lionel Messi já estavam garantidos na Copa com a primeira colocação das Eliminatórias assegurada.

Depois daquele momento de querer abandonar a seleção, depois que voltou, ele tem uma postura realmente louvável porque ele teria todos os motivos para se considerar convocado para a seleção e para a Copa do Mundo.

O Scaloni sempre diz que o Messi joga o quanto quiser jogar. Ele sempre foi de uma clareza da relação desta seleção com o Messi da qual o Messi nunca se aproveitou, nunca abusou. É capaz de dizer que [vai para a Copa] se estiver bem.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo