Alicia Klein: 'Messi nunca se aproveitou da seleção argentina'

do UOL

Colaboração para o UOL

05/09/2025 01h16

No Fim de Papo, Alicia Klein falou sobre a relação de Messi com a seleção argentina, após o jogador fazer o último jogo pelo time nacional no país natal.

A Argentina venceu a Venezuela por 3 a 0, com dois gols do camisa 10. Com 38 pontos, 10 a mais que o Brasil (segundo colocado), os comandados de Lionel Messi já estavam garantidos na Copa com a primeira colocação das Eliminatórias assegurada.

Depois daquele momento de querer abandonar a seleção, depois que voltou, ele tem uma postura realmente louvável porque ele teria todos os motivos para se considerar convocado para a seleção e para a Copa do Mundo.

O Scaloni sempre diz que o Messi joga o quanto quiser jogar. Ele sempre foi de uma clareza da relação desta seleção com o Messi da qual o Messi nunca se aproveitou, nunca abusou. É capaz de dizer que [vai para a Copa] se estiver bem.
Alicia Klein

