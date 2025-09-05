Alcaraz fecha portas a Djokovic e vai à final em busca do bi no US Open

Carlos Alcaraz chegou até a semifinal do US Open sem perder sets. Carlos Alcaraz saiu da semifinal do US Open sem perder sets. O grande Novak Djokovic tentou o que pôde. Liderou o segundo set por 3/0 e forçou um tie-break. No fim, porém, o espanhol fechou todas as portas para o veterano de 38 anos e triunfou por 3 a 0, com parciais de 6/4, 7/6(4) e 6/2.

Campeão do torneio em 2022, Alcaraz fará sua segunda final em Nova York e a sétima de sua carreira. O espanhol de 22 anos busca o sexto título de sua carreira em torneios do Grand Slam. Ele já tem no currículo, além da conquista no US Open, os troféus de Wimbledon 2023 e 2024 e Roland Garros em 2024 e 2025.

O US Open é o oitavo torneio seguido em que Alcaraz alcança a final. Desde abril, o atual número 2 do mundo foi finalista em Monte Carlo, Barcelona, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon e Cincinnati. As únicas derrotas vieram em Barcelona (para Holger Rune) e Wimbledon (Jannik Sinner).

Busca também pelo número 1

Recordista de vitórias (60) e títulos (6) no circuito mundial em 2025, Alcaraz também pode sair de Nova York como número 1 do mundo. Para isso ele precisa ou de uma derrota de Jannik Sinner nesta sexta-feira - o italiano faz sua semifinal contra o canadense Félix Auger-Aliassime - ou conquistar o título no domingo.

Caso o atual número 1 do mundo também vença sua semifinal, a decisão de domingo será a terceira final de slam seguida entre Alcaraz e Sinner. Será a primeira vez na Era Aberta (a partir de 1968) do tênis que dois tenistas disputarão três decisões deste porte de forma consecutiva. Em Roland Garros, Alcaraz triunfou em um jogaço de cinco sets. Em Wimbledon, Sinner foi dominante e venceu por 3 a 0.

Alcaraz encosta no placar contra Djokovic

Novak Djokovic havia derrotado Alcaraz nos dois últimos encontros: a final dos Jogos Olímpicos Paris 2024 e as quartas de final do Australian Open deste ano. Com o resultado desta sexta, o espanhol volta a encostar no placar de confrontos diretos. Agora, após nove duelos, o sérvio leva vantagem por 5 a 4.

Como aconteceu

Alcaraz foi soberano no começo da partida, levando a melhor na maioria das trocas de bola e quebrando o saque do sérvio já no game inicial. O espanhol teve outro break point no terceiro game, mas Nole se salvou e manteve a diferença em apenas uma quebra. Aos poucos, o veterano foi sofrendo menos para manter seu saque, mas Alcaraz não lhe abriu uma fresta sequer para uma reação. Sem ceder break points, o espanhol manteve a vantagem até fechar o set por 6/4.

O segundo set começou bem diferente. Djokovic não só escapou de 0/30 no primeiro game, contando com um erro não forçado de Alcaraz em uma bola que teria deixado o placar em 0/40, como aproveitou-se de mais erros do espanhol no game seguinte. O terceiro deles valeu uma quebra, e Djokovic pôde abrir 3/0 pouco depois. A vantagem não durou tanto assim, já que Alcaraz conseguiu devolver a quebra pouco depois, igualando o placar em 3/3 após três erros não forçados do veterano.

Novak Djokovic is the first to break in the second set!



Game on? pic.twitter.com/agIB74jHtk -- US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

A decisão veio no tie-break, que começou em altíssimo nível. Alcaraz conquistou um mini-break com uma excelente devolução, mas Djokovic deu o troco ao vencer um rali com um combo de curtinha e lob. O espanhol voltou a abrir e sacou 4/1, mas Djokovic reagiu novamente. A vantagem definitiva só veio no oitavo ponto, quando Alcaraz, depois de perder um ponto com uma curtinha, foi conservador e trocou bolas do fundo de quadra até o oponente errar. Depois, bastou a Carlitos fazer seus dois saques e fechar o set: 7/6(4).

No terceiro set, após receber atendimento médico no pescoço e no ombro direito, Djokovic não se mostrava tão forte fisicamente. Quando cometeu duas duplas faltas no quarto game, cedeu mais uma quebra. Alcaraz aproveitou e abriu 4/1 pouco depois. O veterano pouco fez depois disto.

Carlos Alcaraz is closing in on the finish line. pic.twitter.com/bJ81KG2ZTh -- US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

