Alcaraz derrota Djokovic e alcança a final do US Open

05/09/2025 19h35

Por Amy Tennery

NOVA YORK (Reuters) - O espanhol Carlos Alcaraz derrotou o sérvio Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4) e 6-2 com precisão clínica para chegar à final do Aberto dos Estados Unidos nesta sexta-feira, vencendo um confronto bastante aguardado que lotou o estádio Arthur Ashe.

A partida fora anunciada como a mais badalada de Nova York e fez jus à fama, com um placar que não refletiu sua intensidade. Segundo cabeça de chave e campeão de 2022, Alcaraz recebeu aplausos ensurdecedores no match point.

Djokovic, vencedor de 24 torneios de Grand Slam, havia vencido os dois últimos confrontos entre eles, inclusive nas quartas de final do Aberto da Austrália no início deste ano, mas o tenista de 38 anos mostrou desgaste contra o espanhol 16 anos mais jovem.

"Mais uma vez na final do Aberto dos Estados Unidos, é uma sensação incrível e significa muito para mim", disse Alcaraz, que acertou duas vezes mais winners que seu oponente. "Eu tive que jogar uma partida muito física."

Djokovic perdeu seu saque quando mandou uma bola para além da linha de base logo no game de abertura e não conseguiu criar uma única chance de break point no primeiro set, que Alcaraz fechou com um saque impossível de ser devolvido.

Incentivado pelas arquibancadas lotadas de celebridades, o sétimo cabeça de chave entrou na briga no segundo set, acertando um backhand excelente para converter um break point no segundo game.

No entanto, Alcaraz colocou o pé no acelerador no quinto game, criando um break point depois de sobreviver a um rali de 16 disparos com um winner de forehand e convertendo a chance de quebra com um golpe da linha de base.

Perdendo por 0-2 no tie-break, Djokovic superou seu oponente em uma troca de golpes na rede e parou para ouvir os gritos da multidão -- um lembrete do apelo perene do sérvio duas décadas após sua estreia na chave principal em Flushing Meadows.

Mas o espanhol manteve a calma, fechando o tie-break com mais dois saques não retornáveis antes de Djokovic lhe dar um break point com uma dupla falta no quarto game do terceiro set.

O resultado ficou claro para Djokovic quando ele cometeu outra dupla falta no penúltimo ponto da partida, e ele se apoiou na rede para parabenizar o adversário com um sorriso após entregar a disputa com um forehand para fora.

Alcaraz enfrentará na final de domingo o ganhador da outra semifinal, que será disputada entre o atual campeão, Jannik Sinner, e o canadense Felix Auger-Aliassime.

