Advogado Luis Monteagudo lança candidatura à presidência do Fluminense

Formado em Direito pela UERJ, o advogado Luis Monteagudo, 47 anos, será candidato à presidência do Fluminense. Ele tem se destacado como a principal voz a questionar o processo de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), apontando possível conflito de interesses na negociação.

Proposta e visão de gestão

"O Fluminense Football Club é a nossa paixão. Porém, o momento exige mais do que isso. Exige análise, transparência e responsabilidade. O Fluminense atravessa uma fase decisiva em sua história ? seja na gestão financeira, nas categorias de base, nos investimentos no futebol profissional ou na relação com a torcida, e isso só se consegue com uma presidência comprometida com valores como transparência e honestidade", afirma Monteagudo.

Histórico com o clube

Além de liderar debates contra a SAF, Monteagudo mantém uma ligação histórica com o Fluminense. Foi diretor e depois presidente da Torcida Flunitor nos anos 90 e início dos 2000. Já assistiu a mais de 1.500 jogos do Tricolor em estádios pelo Brasil e América do Sul. "Fiquei nove anos sem deixar de ir a um único jogo sequer no estado do Rio de Janeiro entre 1996 e 2005", relembra.

Experiência política e administrativa

Sócio proprietário desde 2006, Monteagudo integrou a chapa de Paulo Mozart em 2007 e foi articulador político da campanha. Também atuou como diretor de Relações Institucionais (2012), foi conselheiro em quatro mandatos e participou das chapas de Mário Bittencourt em 2016 e 2019. Entre 2019 e 2025, desempenhou funções administrativas no clube, incluindo Diretor Administrativo e responsável por projetos especiais.

Promessa de gestão transparente

Com a chapa Tricolor de Coração ainda em definição de vice, Monteagudo promete uma equipe técnica e operacional. Para ele, a transparência é prioridade:

"O futuro do Fluminense não pode ser decidido em gabinetes fechados. A transparência deve ser uma obrigação ? e não um favor."

Segundo o candidato, seu objetivo é abrir debates técnicos e sinceros sobre o cenário econômico do clube, modelos de gestão sustentável e decisões que preparem o Fluminense para o futuro, sem comprometer seu potencial esportivo e financeiro.