Topo

Esporte

60 anos do Mineirão: relembre seis jogos marcantes do estádio

05/09/2025 13h28

O Estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, é um dos grandes palcos do futebol brasileiro. Inaugurado em 5 de setembro de 1965, o estádio recebeu grandes duelos da história do esporte bretão e celebra seus 60 anos de existência nesta quinta-feira.

Assim, a Gazeta Esportiva preparou uma coletânea de seis jogos marcantes que ajudaram a construir a tradição do Mineirão.

? Amistoso

? Palmeiras 3 x 0 Uruguai

? 7 de setembro de 1965

? Gols: Rinaldo, Tupãzinho e Germano (Palmeiras)

(Foto: Sergio Barzaghi/Gazeta Press)

Um dos maiores revezes da história da Copa do Mundo. Ao jogar em casa, a Seleção Brasileira sonhava com hexacampeonato, mas foi completamente dominada pela Alemanha. A futura tetracampeã mundial abriu 5 a 0 antes dos 30 minutos e registrou uma das maiores goleadas do torneio. O atacante Klose ainda se tornou o maior artilheiro da história dos Mundiais.

