Vojvoda conhece história e visita Memorial das Conquistas do Santos; confira

O técnico Juan Pablo Vojvoda está determinado a conhecer cada detalhe da gigante história do Santos Futebol Clube. Nesta quinta-feira, o clube divulgou um vídeo do treinador argentino conhecendo o Memorial de Conquistas do Peixe, localizado na Vila Belmiro.

O vídeo foi publicado pelo Santos nas redes sociais. Vojvoda foi acompanhado pelo presidente Marcelo Teixeira. O argentino foi, inclusive, flagrado tirando uma foto da estátua de Pelé, ídolo maior do Alvinegro Praiano e do futebol brasileiro como um todo.

O Memorial de Conquistas do Santos foi inaugurado no dia 17 de novembro de 2003, na Vila Belmiro. Segundo o clube, mais de 1 milhão de pessoas já visitaram o local, que possui 380 m² e espaços únicos e especiais para ídolos, como Neymar e Pelé.

O técnico Juan Pablo Vojvoda visitou o Memorial das Conquistas e conheceu ainda mais as nossas histórias! ?? pic.twitter.com/YO8rc0NcLR ? Santos FC (@SantosFC) September 4, 2025

Em sua apresentação no Santos, Vojvoda havia destacado o orgulho em comandar a equipe que, um dia, teve Pelé defendendo suas cores. Com a visita ao Memorial de Conquistas, ele conhece um pouco mais a história de seu novo clube.

"É um orgulho para mim e para minha família. Meu pai falava muito de Pelé. É um orgulho trabalhar em um clube como o Santos. É uma marca mundial. Vou conhecer com o dia a dia, mas já na primeira comunicação com o Mattos [executivo de futebol], senti algo especial com o Santos", disse ele na coletiva de apresentação.

Vojvoda já estreou no comando do Santos no último domingo, quando o time empatou sem gols contra o Fluminense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, com a pausa da data Fifa, o técnico terá mais tempo para entender melhor as características do plantel.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)