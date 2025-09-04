Bastidores do 7 a 1: por que Brasil usou vestiário visitante contra alemães

Colocado pela Fifa como mandante na semifinal da Copa do Mundo de 2014, a seleção brasileira não usou os vestiários do time mandante no fatídico 7 a 1 contra a Alemanha, jogo disputado no Mineirão que entrou para a história do futebol mundial. O "Fala Aí", novo programa semanal de Yara Fantoni, detalhou os bastidores do episódio.

Pedido alemão

A história é contada por Alisson Vilar, supervisor de operações do Mineirão. Ele acompanhou a visita guiada que a colunista do UOL Esporte fez pelo palco da goleada aplicada por Klose, Kroos, Schweinsteiger e companhia.

Ele revelou que a mudança ocorreu diante de um pedido da seleção da Alemanha. O motivo? A proximidade do vestiário dos mandantes com o dos árbitros — fato que, segundo os europeus, poderia gerar pressão adicional, já que o duelo foi disputado no Brasil.

Naquele fatídico dia, o Brasil era mandante, mas trocamos de vestiário por questão de um bom coração que temos. A sala de arbitragem fica do outro lado, e o pessoal da Alemanha falou: 'vocês podem influenciar, podem fazer pressão...'. [Então, falamos]: 'Não, a gente troca de vestiário, não tem problema'. O 7 a 1 estava marcado para ficar naquele vestiário, o Brasil veio para cá e esqueceu o 7 a 1 lá Alisson Vilar, supervisor de operações do Mineirão, ao "Fala Aí".

Yara fez um tour completo no Mineirão. Ela passou por salas dedicadas aos clubes mineiros, espaços para aquecimento e até pelos bancos de reservas na beira do campo.

