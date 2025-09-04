Topo

Veja cinco quesitos que o Corinthians precisa trabalhar durante a data Fifa

04/09/2025 06h00

O elenco do Corinthians se reapresentou nesta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e deu início à preparação para o jogo contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Por conta da data Fifa, o técnico Dorival Júnior terá uma semana para fazer ajustes e trabalhar alguns aspectos antes da partida decisiva.

Abaixo, a Gazeta Esportiva lista cinco quesitos que o clube precisa dar atenção ao longo deste intervalo de tempo. Os pontos vão de assuntos ligados à diretoria até questões dentro das quatro linhas.

1 - Recuperar lesionados

Dorival vive a expectativa de contar com retornos importantes no próximo compromisso da equipe. O atacante Yuri Alberto, por exemplo, está em reta final de transição física depois de passar por uma cirurgia de hérnia inguinal e pode voltar a ficar à disposição.

Além do camisa 9, o lateral direito Matheuzinho, desfalque no clássico contra o Palmeiras por uma sobrecarga na coxa, também pode reforçar o time. Já Raniele, que deixou o Derby com uma lesão no músculo posterior da coxa, é dúvida.

2 - Solucionar transfer ban

Um tema em aberto e que precisa ser resolvido com urgência é o transfer ban. Desde o último dia 12 de agosto, o clube está impedido pela Fifa de registrar novos jogadores em razão de uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, referente à aquisição do zagueiro Félix Torres.

O clube fez uma série de tentativas de acordo com o Santos Laguna para reverter a sanção, mas teve insucesso em todas. Na última delas, ofereceu 70% do valor à vista, como entrada, e parcelamento do restante. Os mexicanos, no entanto, sinalizaram que só aceitam o pagamento integral. O Timão segue em busca de uma solução para o caso.

3 - Tempo de adaptação à Vitinho

Com o transfer ban ativo, o Corinthians não conseguiu efetivar a contratação de alguns reforços que estavam engatilhados e trouxe apenas o atacante Vitinho, que estava livre no mercado após uma passagem pelo futebol da Arábia Saudita.

O jogador chegou e, mesmo com pouco tempo de readaptação, precisou ir a campo diante da urgência do time. Ele realizou quatro partidas até aqui, todas entrando no banco de reservas. A semana livre pode ser fundamental para que o atleta conheça melhor os companheiros e ganhe mais espaço.

4 - Encontrar um reserva para a lateral-direita

A lateral-direita virou uma preocupação para Dorival Júnior durante a ausência de Matheuzinho. O atleta deve estar de volta na partida contra o Athletico-PR, mas o treinador precisa encontrar um substituto confiável para não depender apenas do titular.

Diante do Palmeiras, o escolhido foi o volante Charles. Ele atuou de maneira improvisada e acabou cometendo um pênalti. Outra opção é o zagueiro Félix Torres, que também já exerceu a função, mas vive má fase.

Por fim, há o jovem da base João Vitor, conhecido como 'Jacaré'. O Filho do Terrão já está treinando com os profissionais, mas, antes de ganhar uma chance, precisa resolver a renovação de seu contrato. A ampliação do vínculo está bem encaminhada.

5 - Ajustar defesa

O sistema defensivo do Corinthians evoluiu sob o comando de Dorival, mas voltou a cometer erros bobos no recorte recente. Desde o retorno do Campeonato Brasileiro após o Mundial de Clubes, a equipe sofreu 13 gols nas últimas dez rodadas - média de 1,3 por partida.

Em todos os 22 jogos disputados pela competição, o Timão foi vazado 28 vezes.

Próximo jogo do Corinthians

  • Corinthians x Athletico-PR (volta das quartas de final da Copa do Brasil)

  • Data e horário: 10 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

