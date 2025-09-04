Veja a lista atualizada das seleções já classificadas para a Copa de 2026
A penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas definiu, nesta quinta-feira, as últimas seleções do continente classificadas de forma direta para a Copa do Mundo de 2026. Uruguai, Paraguai e Colômbia se juntam a Brasil, Argentina e Equador, completando as seis vagas destinadas à América do Sul.
Desta forma, a rodada final das Eliminatórias servirá apenas para definir qual seleção ficará com a vaga da repescagem. A briga é entre Venezuela e Bolívia, que ocupam a sétima e oitava posição na tabela, respectivamente.
Estados Unidos, Canadá e México - países que sediarão o torneio - já estão garantidos, assim como Irã, Japão, Nova Zelândia, Usbequistão, Jordânia, Coreia do Sul e Austrália.
Ao todo, 48 seleções disputarão o título de melhor do mundo, na primeira edição da Copa com esse formato. A competição será realizada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.
SELEÇÕES JÁ CLASSIFICADAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2026:
Brasil
Canadá (sede)
Estados Unidos (sede)
México (sede)
Argentina
Irã
Japão
Nova Zelândia
Uzbequistão
Jordânia
Coreia do Sul
Austrália
Equador
Uruguai
Paraguai
Colômbia