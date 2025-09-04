Topo

Esporte

Vasco faz segundo treino em meio à data Fifa e avança para pegar o Botafogo

04/09/2025 23h50

O Vasco da Gama fez, nesta quinta-feira (4), no CT Moacyr Barbosa, o segundo treino e avançou na preparação para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, marcado para a próxima quinta-feira (11), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. O primeiro duelo, em São Januário, terminou empatado em 1 a 1, e a equipe carioca busca vantagem para avançar à próxima fase.

A sessão de treinamentos ocorreu em meio à pausa do futebol brasileiro por conta da data Fifa. O Cruzmaltino ainda tem uma semana cheia de atividades para realizar os ajustes necessários para pegar o Glorioso visando uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Quem avançar, enfrenta o vencedor do confronto Fluminense x Bahia.

O último compromisso do Vasco foi no domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando a equipe venceu o Sport por 3 a 2, na Ilha do Retiro. Com o retorno de Cuesta, o técnico terá uma opção a mais para reforçar a defesa na decisão contra o Botafogo, que acontece após a pausa da Data Fifa.

O elenco volta a trabalhar nesta sexta-feira, durante a manhã, dando sequência aos trabalhos técnicos e físicos. No sábado, o time voltou ao centro de treinamento para mais uma sessão matinal, mantendo o ritmo de preparação. Já no domingo, o dia será dedicado à recuperação dos atletas, com foco em nutrição, preparação física leve e atendimento no departamento médico, garantindo a manutenção da performance e a prevenção de lesões

