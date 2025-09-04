Ucrânia x França: veja onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações do jogo pelas Eliminatórias
A França estreia nas Eliminatórias Europeias nesta sexta-feira. A seleção bicampeã do mundo enfrenta a Ucrânia, na Polônia, às 15h45 (de Brasília), pelo Grupo D.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão de Espn e Disney +.
Como os times chegam?
A França chega como favorita do Grupo D. A última vez que o time entrou em campo foi em junho, quando acabou derrotado por 5 a 4 pela Espanha, na semifinal da Liga das Nações.
Já os ucranianos não disputam uma partida oficial desde março, quando perderam para Bélgica por 3 a 0, também pela Liga das Nações.
Histórico de confronto
As seleções não se enfrentam desde 2021, quando empataram em dois jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa. No total, foram 12 jogos disputados entre as duas equipes, com seis vitórias da França, cinco empates e apenas um triunfo da Ucrânia.
Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:
15/11/2013: Ucrânia 2 x 0 França (Eliminatórias)
19/11/2013: Ucrânia 0 x 3 França (Eliminatórias)
07/10/2020: Ucrânia 1 x 7 França (Amistoso)
24/03/2021: Ucrânia 1 x 1 França (Eliminatórias)
04/09/2021: Ucrânia 1 x 1 França (Eliminatórias)
Prováveis escalações
Ucrânia: Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Cheberko e Mykhaylichenko; Mykhaylenko, Pikhalyonok e Nazaryna; Zubkov, Gutsulyak e Kabaev
Técnico: Sergiy Rebrov
França: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Koné e Tchouaméni; Olise, Doué, Mbappé e Thuram
Técnico: Didier Deschamps
Próximo jogo França
França x Islândia | Eliminatórias
Data e horário: 09 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local: Parc des Princes
Próximo jogo Ucrânia
Azerbaijão x Ucrânia | Eliminatórias
Data e horário: 09 de setembro, às 13h00 (de Brasília)
Local: Tofiq Behramov
FICHA TÉCNICA
UCRÂNIA X FRANÇA
Local: Tarczynski Arena Wroclaw
Data: 05 de setembro de 2025
Horário: 15h45 (de Brasília)
Arbitragem: Danny Makkelie-HOL