Ucrânia x França: veja onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações do jogo pelas Eliminatórias

A França estreia nas Eliminatórias Europeias nesta sexta-feira. A seleção bicampeã do mundo enfrenta a Ucrânia, na Polônia, às 15h45 (de Brasília), pelo Grupo D.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão de Espn e Disney +.

Como os times chegam?

A França chega como favorita do Grupo D. A última vez que o time entrou em campo foi em junho, quando acabou derrotado por 5 a 4 pela Espanha, na semifinal da Liga das Nações.

Les Bleus touched down in Poland today ahead of tomorrow night's match!#FiersdetreBleus pic.twitter.com/AXFu0Ggxvg ? French Team ?? (@FrenchTeam) September 4, 2025

Já os ucranianos não disputam uma partida oficial desde março, quando perderam para Bélgica por 3 a 0, também pela Liga das Nações.

Histórico de confronto

As seleções não se enfrentam desde 2021, quando empataram em dois jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa. No total, foram 12 jogos disputados entre as duas equipes, com seis vitórias da França, cinco empates e apenas um triunfo da Ucrânia.

Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:

15/11/2013: Ucrânia 2 x 0 França (Eliminatórias)



19/11/2013: Ucrânia 0 x 3 França (Eliminatórias)



07/10/2020: Ucrânia 1 x 7 França (Amistoso)



24/03/2021: Ucrânia 1 x 1 França (Eliminatórias)



04/09/2021: Ucrânia 1 x 1 França (Eliminatórias)

Prováveis escalações

Ucrânia: Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Cheberko e Mykhaylichenko; Mykhaylenko, Pikhalyonok e Nazaryna; Zubkov, Gutsulyak e Kabaev



Técnico: Sergiy Rebrov

França: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Koné e Tchouaméni; Olise, Doué, Mbappé e Thuram



Técnico: Didier Deschamps

Próximo jogo França

França x Islândia | Eliminatórias



Data e horário: 09 de setembro, às 15h45 (de Brasília)



Local: Parc des Princes

Próximo jogo Ucrânia

Azerbaijão x Ucrânia | Eliminatórias



Data e horário: 09 de setembro, às 13h00 (de Brasília)



Local: Tofiq Behramov

FICHA TÉCNICA



UCRÂNIA X FRANÇA

Local: Tarczynski Arena Wroclaw



Data: 05 de setembro de 2025



Horário: 15h45 (de Brasília)



Arbitragem: Danny Makkelie-HOL