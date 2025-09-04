Treinador aposta em força de Makhachev como chave para sucesso no meio-médio

Depois de reinar absoluto no peso-leve (70 kg) do Ultimate nos últimos anos, Islam Makhachev abdicou do seu cinturão para subir para os meio-médios (77 kg) e tentar a conquista de um segundo título em divisões diferentes na liga. A decisão do russo foi bastante questionada por parte da comunidade do MMA, incluindo o ex-campeão e comentarista Michael Bisping, que classificou a movimentação como um erro em potencial. Mas, de acordo com o renomado treinador Javier Mendez, se há um atleta capaz de ser bem-sucedido nesta transição entre as duas categorias, este é o seu pupilo.

Em recente entrevista ao 'Submission Radio', o treinador destacou o aspecto físico de Makhachev como uma valência fundamental para o seu sucesso na divisão dos meio-médios do UFC. O líder da equipe 'American Kickboxing Academy' ('AKA') ainda foi além e afirmou que o russo é o lutador oriundo do peso-leve mais forte que já treinou. Vale lembrar que Javier Mendez já teve sob sua tutela outros atletas de destaque nesta categoria, como os primos Khabib e Usman Nurmagomedov.

"Acho que a maior coisa a nosso favor é que ele é muito forte. Muito forte. Ele é super, super forte. De todos os meus pesos-leves, ele é o mais forte de todos eles. Não me lembro de um peso-leve mais forte que ele. Nem perto, ele é o mais forte. Então, de todo mundo que eu já tive, ele é o cara com a melhor chance de lidar com a força dos caras maiores", analisou Javier Mendez.

À prova

A aposta de Javier Mendez no sucesso de seu pupilo nos meio-médios será colocada à prova no próximo dia 15 de novembro, quando Islam Makhachev enfrentará Jack Della Maddalena, atual campeão da categoria, na luta principal do UFC 322, em Nova York (EUA). Caso derrote o australiano e conquiste o cinturão até 77 kg do Ultimate, o russo não só provará que seu treinador estava certo, como também se juntará a um seleto grupo de atletas campeões em duas divisões de peso diferentes no maior evento de MMA do mundo.

